فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أحب الأيام إلى الله

فضل العشر من ذي الحجة.. تعتبر أيام اختصها الله بالفضل والبركة، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها من الأيام، وقد حث الشرع الشريف على الاجتهاد في تقدم الأعمال الصالحة والترقب إلى الله في تلك الأيام المباركة.

وفضل العشر من ذي الحجة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ أيَّامٍ العمَلُ الصَّالِحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ مِن هذه الأيام» والمقصود هنا العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسُولَ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خَرَجَ بنفسِه ومالِه فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيءٍ".

فضل العشر من ذي الحجة

الموجز ينشر فضل العشر من ذي الحجة، وهي كالتالي:

جاء في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أن الثواب فيها مضاعف فقد أخربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة من أي أيام أخرى وجعل فيها العمل الصالح دون تقييد أو محدد فيجوز أن يجتهد فيه المسلم بالصيام والدعاء والأذكار وقيام الليل.. وغيرها.عيد الأضحى

كما أن العشر من ذي الحجة فيها يؤدي المسلمون أعظم أركان الإسلام الخمس وهو أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام في مكة.

وما يبين أيضًا فضل العشر من ذي الحجة أنها تتضمن يوم عرفة، وهو أعظم الأيام عند المسلمين، ويستحب فيه الإكثار من الدعاء في يوم عرفة حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة".

وتشهد العشر من ذي الحجة به يوم النحر حيث يقدم المسلمون فيه الأضاحي تقربًا إلى الله تعالى، ويتم توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في صورة تعكس مدى التعاون الاجتماعي داخل المجمتع الإسلامي.

وفي تلك الأيام المباركة نزل قول الله تعالى "اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" في سورة المائدة، وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم.

موعد غرة ذي الحجة 2025

وأعلنت السعودية عقب استطلاع الهلال لمعرفة غرة ذي الحجة لعام 1446 هجريًا مساء الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، والموافق 29 من شهر ذي القعدة، أن غرة ذي الحجة 2025 يوم الأربعاء 28 / 5 / 2025 المقبل.

وصايا نبوية مع حلول غرة ذي الحجة

ويرغب المسلمون في استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا أفضل في هذا الشأن إلا باتباع وصايا النبي حيث حث النبي صلّى الله عليه وسلّم على استغلالها بالأعمال الصالحة وبجهاد النفس، ووصف العمل فيها بأنّه أفضل من الجهاد في سبيل الله -تعالى-؛ فقال: "ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ".

وجعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الأعمال الصالحة مُطلَقة وغير مقيدة؛ ومن أهم وأبرز الأعمال الصالحة هي ذِكر الله تعالى، وصِلة الرَّحِم، وتلاوة القرآن، والحج؛ مما يعني اجتماع أجلّ العبادات في الإسلام وأفضلها في هذه الأيام.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجّة

كما ورد أنه صلّى الله عليه وسلّم حافظ على صيام العشر الأوائل من ذي الحجّة؛ ودليل ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من حديث حفصة -رضي الله عنها-، قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).

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