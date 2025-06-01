الإفتاء تقدم نصائح حول طواف الوداع والدعاء المستحب فيه

طواف الوداع.. نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك مجموعة من النصائح للحجاج المقبلين على مغادرة مكة المكرمة بعد انتهاء مناسك الحج، حيث تناولت فيه طواف الوداع وأهميته وأفضل ما يُقال فيه من دعاء، وذلك تيسيرًا للحجاج وتذكيرًا بالسنة النبوية.

وينشر الموجز خلال السطور التالية أبرز ما ذكرته دار الإفتاء عن طواف الوداع.

ما هو طواف الوداع؟

أوضحت دار الإفتاء أن طواف الوداع هو الطواف الأخير الذي يؤديه الحاج قبل مغادرة البيت الحرام، وهو سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ويُسن فيه الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله. كما أشارت إلى أنه بمجرد الانتهاء من طواف الوداع يمكن للحاج أن يغادر مكة المكرمة مباشرة دون أن يقوم بأي أعمال إضافية. ويُستحب للحاج أن يؤدي هذا الطواف بخشوع وخضوع، مستشعرًا عظمة المكان ولحظة التوديع الروحانية لبيت الله الحرام.

طواف الوداع

دعاء طواف الوداع المستحب

ضمن النصائح التي نشرتها دار الإفتاء، ذكرت صيغة دعاء مأثورة يُستحب أن يُرددها الحاج أثناء طوافه الأخير، لما فيها من معانٍ عظيمة تعكس التواضع والامتنان والشكر على التوفيق في أداء مناسك الحج. ومن أبرز ما جاء في الدعاء: "اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ... اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي بِالْعَافِيَةِ فِي بَدَنِي، وَالْعِصْمَةِ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي...". كما نُصح الحاج بأن يُلقي نظرة وداعية على الكعبة قبل مغادرته المسجد الحرام، متمنيًا الرجعة إلى البيت الحرام مرة أخرى.

دعاء السفر عند مغادرة الحرم

عند ركوب وسيلة السفر والبدء في مغادرة مكة، أوصت دار الإفتاء بأن يردد الحاج الأدعية النبوية الخاصة بالسفر، ومن أبرزها قول الله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ"، بالإضافة إلى الدعاء النبوي: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى...".

الحج

حكم طواف الوداع

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، حيث يرى بعضهم، كفقهاء الحنفية والحنابلة، أنه واجب يجب الإتيان به، بينما يرى آخرون، كالإمام مالك وابن المنذر، أنه سنة مستحبة. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفتوى المعتمدة لديها هي أن طواف الوداع سنة، وذلك مراعاة لظروف الحجاج وتيسيرًا عليهم، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة في حال الزحام أو الإرهاق أو تعذر العودة إلى الحرم.

ويأتي ذلك ضمن جهود دار الإفتاء المصرية في دعم الحجاج بالمعلومات الفقهية الصحيحة، ونشر الوعي الديني السليم، خصوصًا خلال موسم الحج الذي يشهد توافد الملايين من المسلمين إلى الأراضي المقدسة.

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