عيد الأضحى 2025 على الأبواب.. وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 6 يونيو

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال أحد أعظم المناسبات الدينية في العام، عيد الأضحى المبارك، والذي يحمل في طياته رمزية الإيمان والتضحية والتكافل الاجتماعي، ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة، فإن وقفة عرفات لعام 1446 هـ توافق الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون الجمعة 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويعرض لكم الموجز موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى .

تأكيد فلكي بانتظار الإعلان الشرعي

أعلنت مراكز الفلك العربية أن شهر ذي الحجة سيبدأ يوم الأربعاء 28 مايو 2025، مما يجعل التاسع من ذي الحجة، الموافق ليوم وقفة عرفات، في الخامس من يونيو ،ومع ذلك، تبقى الرؤية الشرعية لهلال الشهر الهجري هي الفيصل في تحديد الموعد الرسمي، حيث يُنتظر إعلان دار الإفتاء في مصر، وهيئات الرؤية الشرعية في السعودية وسائر الدول الإسلامية، لتأكيد بداية الشهر وأيام المناسك.

إجازة عيد الأضحى في مصر

من المتوقع أن يحصل العاملون في مصر على إجازة رسمية لمدة خمسة أيام، تبدأ من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو 2025، وتشمل القطاعين الحكومي والخاص، وتُعد هذه الإجازة فرصة للتقارب الأسري، والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى أداء شعائر العيد، وفي مقدمتها صلاة العيد وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين.

موسم الحج: الاستعدادات في ذروتها

مع اقتراب موسم الحج، تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى جبل عرفات، الركن الأعظم في الحج، حيث يتجمع الملايين من الحجاج ليتضرعوا إلى الله في مشهد إيماني مهيب، وتستعد المملكة العربية السعودية، ككل عام، لتنظيم موسم الحج وسط إجراءات تنظيمية وأمنية وصحية مشددة لضمان سلامة الحجاج.

الأبعاد الاجتماعية والروحية لعيد الأضحى

عيد الأضحى لا يقتصر فقط على كونه مناسبة دينية تؤدى فيها الشعائر، بل يمثل أيضًا فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين أفراد المجتمع، ففي هذا العيد، يجتمع الأحبة ويتبادلون التهاني، ويتقاسمون فرحة العيد، خاصة عبر توزيع الأضاحي على المحتاجين والفقراء، وهو ما يعكس قيم التكافل والتراحم، كما يشكل العيد لحظة تأمل روحي، حيث يجدد المسلمون إيمانهم وتواصلهم مع الله، مستذكرين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في التضحية والطاعة، ما يعزز من المشاعر الإنسانية والاجتماعية داخل المجتمعات الإسلامية.

ويمثل عيد الأضحى مناسبة عظيمة للمسلمين حول العالم، تعكس قيم الرحمة والتضحية والكرم، ويأتي هذا العام في أجواء من التفاؤل والاستعداد، سواء في مصر أو في الأراضي المقدسة، ومع اقتراب الموعد، تتجدد الفرحة في القلوب، ويعلو صوت التكبيرات، في انتظار هذا الحدث الديني الجليل.

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بيان عاجل بشأن إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص





