حكم الوضوء داخل الحمام.. الإفتاء توضح الشروط والأحكام الشرعية

في ظل تساؤلات الكثير من المسلمين حول حكم الوضوء في الحمام الحديث، أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء داخل دورة المياه جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام الماء طاهرًا والنية حاضرة، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، حيث أشار إلى أن المكان لا يؤثر على صحة العبادة طالما توفرت شروط الطهارة والنية الخالصة لله، ويرصد الموجز التفاصيل.

الوضوء عبادة تتعلق بالطهارة لا بالمكان

أكد أمين الفتوى أن الأصل في الوضوء هو تعمد استعمال الماء الطاهر وغسل الأعضاء المخصوصة بنية الطهارة والتقرب إلى الله، سواء تم الوضوء داخل الحمام، أو خارجه، أو حتى باستخدام إناء. وأضاف: «العبرة ليست بالمكان الذي يقف فيه المسلم، وإنما بنيته واستعماله للماء الطهور».

الحمامات الحديثة لا تمنع صحة الوضوء

أوضح الشيخ محمود الطحان أن الحمامات المعاصرة تتميز بالنظافة، فهي مجهزة بأرضيات من السيراميك ووسائل نظافة مستمرة، وهو ما يزيل أي حرج شرعي، وشدد على أن ما يُشترط لصحة الوضوء هو أن يكون الماء المستخدم طاهرًا، وأن لا يكون قد اختلط بنجاسة، مع استحضار نية الطهارة، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا مانع شرعي من الوضوء في دورة المياه.

النصيحة الشرعية عند الوضوء في الحمام

رغم جواز الوضوء داخل الحمام، نصح أمين الفتوى المسلمين بالتسمية بالقلب دون التلفظ بها عند بدء الوضوء داخل الحمام، احترامًا لأحكام ذكر الله في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، كما نصح بالحرص على تجنب وصول الماء إلى مواضع النجاسة أثناء الوضوء حفاظًا على الطهارة.

التزام الشريعة أساس العبادة

واختتم الشيخ الطحان حديثه بالتأكيد على أن دين الإسلام دين يسر، يراعي أحوال الناس في عباداتهم، ما داموا ملتزمين بأركان العبادة وشروطها، وشدد على أهمية تعلم أحكام الطهارة الصحيحة لما لها من أثر على صحة الصلاة، وأن مثل هذه الأحكام تعكس سعة الشريعة ورحمتها بالناس.

بهذا البيان، يتضح للمسلمين أن الطهارة مقصد شرعي عظيم لا يتأثر بمكان الوضوء ما دامت شروطها مستوفاة، وأن الالتزام بالنية والماء الطاهر كافٍ لصحة العبادة.

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