حكم إقامة حفلات التخرج.. «الإفتاء» توضح الرأي الشرعي والضوابط

العلم عبادة والاحتفال به مباح.. أكدت دار الإفتاء المصرية أن إقامة حفلات التخرج الجامعية جائزة شرعًا ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية والآداب الإسلامية، موضحة أن الإسلام حض على طلب العلم وحث على الفرح والابتهاج بنعم الله، ويرصد الموجز التفاصيل.

واستشهدت الإفتاء بالآية الكريمة:

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]،

وكذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مَن سَلك طريقًا يلتمِس فيه علمًا سهَّل الله له طريقًا إلى الجنّة».

الفرح بالتخرج شكر لله

وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بالتخرج هو إظهار للفرح والسرور بفضل الله، لا سيما أن الحصول على الشهادة الجامعية يمثل انتقالًا مهمًا في حياة الطالب، مبينة أن ذلك يدخل في عموم قوله تعالى:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]

وأشارت الإفتاء إلى أن نية شكر النعمة والتحدث بها تجعل هذا الفرح قربة يتقرب بها العبد إلى الله.

الاحتفال تقوية للعلاقات وبعث للأمل

لفتت الإفتاء إلى أن حفلات التخرج تسهم في إدخال السرور على قلوب الخريجين، وتقوي روابط المحبة بينهم وبين ذويهم وزملائهم، كما أنها فرصة لتبادل التهاني والهدايا، وأوضحت أن الفرح المشروع بعد الجهد يعين الطالب على مواصلة السعي وتحقيق الطموحات، مثلما جعل الإسلام العيد فرحة تعقب موسم الطاعات.

الضوابط الشرعية لحفلات التخرج

وضعت دار الإفتاء عددًا من الضوابط التي ينبغي مراعاتها أثناء إقامة حفلات التخرج، أبرزها:

أن يكون الغرض إظهار النعمة لا التفاخر أو الرياء.

الالتزام بالاحتشام وعدم كشف العورات.

خلو الحفل من المحرمات كالاختلاط الفاحش أو النظر المحرم.

مراعاة لوائح المؤسسات التعليمية وآداب المجتمع.

إقامة الحفل داخل المؤسسات التعليمية أو بإشرافها، ما أمكن ذلك.

وأكدت أن أي تجاوز لهذه الضوابط قد يخرج الحفل من دائرة الجواز الشرعي.

خلاصة الحكم الشرعي

واختتمت الإفتاء فتواها بأن إقامة حفلات التخرج أمر مباح شرعًا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية والأخلاقية والاجتماعية، مشددة على أن الأصل في مثل هذه المناسبات هو شكر النعمة وإظهار الفرح المشروع، بعيدًا عن أي مظهر ينافي الآداب الإسلامية.

لماذا نحتفل؟

إن العلم من أعظم القربات، والفرح بنيله شكر لله على توفيقه. وكما قال الإمام الشافعي:

«كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه، ويفرح إذا نسب إليه».

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