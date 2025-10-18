siteName
ماتفوتهاش .. ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يحرص المسلمون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة بدقة لضمان أداء الفروض الأساسية للإسلام في أوقاتها المحددة.

في هذا السياق، يقدم موقع ”الموجز” تفاصيل دقيقة لمواقيت الصلاة، السبت 18 أكتوبر 2025 ، مستندًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر 


القاهرة: الفجر 5:35 ص، الشروق 6:57 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.
 

الإسكندرية: الفجر 5:40 ص، الشروق 7:02 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
 

المنصورة: الفجر 5:32 ص، الشروق 6:54 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.
 

بورسعيد: الفجر 5:30 ص، الشروق 6:52 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:35 م.
 

أسيوط: الفجر 5:44 ص، الشروق 7:06 ص، الظهر 12:49 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.
 

سوهاج: الفجر 5:46 ص، الشروق 7:08 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.
 

أسوان: الفجر 5:52 ص، الشروق 7:14 ص، الظهر 12:57 م، العصر 4:10 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.
 

 

