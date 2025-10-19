ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

يحرص المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية على متابعة مواعيد الصلاة اليومية لضمان أداء الفروض الخمسة في أوقاتها، والانضباط الروحي والروحي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" خدمة يومية لقرائه، بنشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يضمن دقة المواعيد لكل مدينة ومحافظة.

- مواقيت الصلاة حسب المحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:37 م.

الجيزة: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:38 م.

القليوبية (بنها): الفجر 5:32 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:36 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:45 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:42 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:49 ص، الظهر 12:56 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:53 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:39 م.

- إقليم الدلتا:

المنصورة: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:37 م.

الزقازيق: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:36 م.

طنطا: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:37 م.

- مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:33 م.

السويس: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:32 م.

العريش: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:44 م، المغرب 6:10 م، العشاء 7:27 م.

- الوجه القبلي (الصعيد):

بني سويف: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:38 م.

المنيا: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:40 م.

أسيوط: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

سوهاج: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

قنا: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:32 م.

أسوان: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:33 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:32 م.

- مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:28 م.

مرسى علم: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:42 م، المغرب 6:09 م، العشاء 7:24 م.

أهم فوائد الصلاة كما يلي:

1. الفوائد الروحية

تقوية العلاقة بالله: الصلاة تربط الإنسان بخالقه وتزيد من إيمانه وخشيته لله.

السكينة النفسية: الشعور بالقرب من الله يمنح الإنسان راحة وطمأنينة داخلية.

التوبة والاستغفار: الصلاة فرصة لمراجعة النفس وطلب المغفرة عن الذنوب.

2. الفوائد النفسية والعاطفية

تقليل التوتر والقلق: الانتظام في الصلاة يهدئ العقل ويخفف الضغوط اليومية.

تنمية الصبر والانضباط: الالتزام بمواقيت الصلاة يعلم الإنسان الانضباط الذاتي.

زيادة التركيز الذهني: الخشوع والتأمل في الصلاة يعزز التركيز والوعي الذاتي.

3. الفوائد الجسدية

حركة الجسم: الركوع والسجود يحرك العضلات والمفاصل ويعمل على ليونة الجسم.

تنشيط الدورة الدموية: تغيّر أوضاع الجسم أثناء الصلاة يحسن تدفق الدم.

تحسين التنفس: تنظيم النفس أثناء الصلاة يساعد على تهوية الرئتين وزيادة الأكسجين.

4. الفوائد الاجتماعية

تعزيز الأخلاق: الصلاة تذكر الإنسان بالقيم والأخلاق الحميدة.

التقارب بين الناس: الصلاة في جماعة تنمي روح المحبة والتعاون بين المسلمين.

تنمية الانضباط المجتمعي: الالتزام بالمواقيت يعلم الفرد احترام الوقت والانضباط في حياته.

