أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت.. تفاصيل

أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت.. يبحث العديد من عملاء شركة فودافون عن أحدث أسعار كروت الشحن وباقات فليكس والإنترنت، خاصة مع التغيرات المستمرة في خطط التسعير والعروض الترويجية التي تقدمها الشركة.

وتوفر فودافون مجموعة متنوعة من أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت التي تناسب مختلف احتياجات المستخدمين، سواء للمكالمات أو الإنترنت، بما في ذلك باقات فليكس التي تمنح مرونة في استخدام الدقائق والوحدات، بالإضافة إلى باقات الإنترنت بسرعات مختلفة.

أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت

الموجز ينقل لكم عبر التقرير التالي تفاصيل أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت.

وتتراوح أسعار كروت الشحن بين الفئات التقليدية، مع احتساب قيمة الضريبة التي تؤثر على الرصيد الفعلي المضاف بعد الشحن، كما تقدم الشركة خيارات متعددة للباقات اليومية، الأسبوعية، والشهرية، مع إمكانية الاشتراك أو التجديد بسهولة عبر تطبيق أنا فودافون أو الأكواد المختصرة.

أرخص باقات نت فودافون الشهرية للموبايل

وتأتي أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت كالتالي:

- باقة 1750 ميجا يبلغ سعرها 32 جنيه.

- باقة 4000 ميجا يبلغ سعرها 60 جنيه.

- باقة 7250 ميجا يبلغ سعرها 105 جنيهات.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي اليوم

وتأتي أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت كالتالي:

أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت

- سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت يبلغ 2006.4 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 140 جيجابايت يبلغ 239.4 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 200 جيجابايت يبلغ 330.6 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 250 جيجابايت يبلغ 410.4 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 400 جيجابايت يبلغ 649.8 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 600 جيجابايت يبلغ 850 جنيهًا شهريًّا.

- سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت يبلغ 1550.4 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة ميجا 250 جيجابايت يبلغ 604.2 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة ميجا 600 جيجابايت يبلغ 1185.6 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة ميجا 1 تيرا بايت يبلغ 1778.4 جنيه شهريًّا.

- سعر باقة الترا 250 جيجابايت يبلغ 798 جنيهًا شهريًّا.

- سعر باقة الترا 600 جيجابايت يبلغ 1402.2 جنيه شهريًّا.

وتشهد باقات الإنترنت تحديثات مستمرة، حيث توفر فودافون سعات مختلفة بأسعار تنافسية، مع عروض إضافية للعملاء الجدد والحاليين، ويمكن للمستخدمين اختيار الباقة المناسبة بناءً على استهلاكهم، سواء للعمل، الدراسة، أو الترفيه.

أرخص باقات نت أورنج الشهرية للموبايل

وتأتي أسعار كروت الشحن وباقات فودافون فليكس والإنترنت كالتالي:

- باقة 1000 ميجا يبلغ سعرها 20 جنيها.

- باقة 1750 ميجا يبلغ سعرها 32 جنيها.

- باقة 3250 ميجا يبلغ سعرها 50 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل

أرخص باقات نت اتصالات «إي آند مصر» الشهرية للموبايل

- باقة 1800 ميجا يبلغ سعرها 40 جنيها.

- باقة 2500 ميجا يبلغ سعرها 60 جنيها.

أرخص باقات نت we الشهرية للموبايل

- باقة 625 ميجا يبلغ سعرها 10 جنيهات.

- باقة 1375 ميجا يبلغ سعرها 20 جنيها.

- باقة 3250 ميجا يبلغ سعرها 40 جنيها.

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