أسعار باقات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول 2025

أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث من قبل المستخدمين عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل لشهر مارس 2025, التي تقدمها شركات الاتصالات المختلفة، سواء للإنترنت المنزلي أو باقات الموبايل.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

تستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE, وجاءت كالتالي:

باقات التليفون الأرضي مسبوقة الدفع

طرحت الشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة من الباقات الشهرية والربع سنوية والسنوية، مع خدمات مضافة مثل إظهار رقم المتصل وتحويل المكالمات, أبرزها:

باقة WE أرضي 35: توفر 500 دقيقة للمكالمات المحلية والمحافظات بسعر 39.90 جنيهًا شهريًا.

باقة WE أرضي 45: تمنح 1200 دقيقة بسعر 45 جنيهًا شهريًا.

باقة WE أرضي 75: تشمل 3500 دقيقة محلية و250 دقيقة للمحمول بسعر 75 جنيهًا شهريًا.

أنظمة WE Gold للإنترنت والمكالمات

قدمت WE مجموعة من أنظمة WE Gold التي تشمل الإنترنت الأرضي والموبايل، مع مزايا مثل نقاط مكافآت WE Bonus وإمكانية تقسيط الهواتف المحمولة, كالتالي:

WE Gold 260 جنيهًا شهريًا: يشمل 5.5 جيجا بايت موبايل إنترنت و1200 دقيقة محلية.

WE Gold 525 جنيهًا شهريًا: يقدم 20 جيجا بايت إنترنت موبايل و3700 دقيقة.

WE Gold 775 جنيهًا شهريًا: يمنح 30 جيجا موبايل إنترنت و6000 دقيقة محلية.

WE Gold 1050 جنيهًا شهريًا: يوفر 65 جيجا إنترنت موبايل و8000 دقيقة مكالمات.

WE Gold 1300 جنيهًا شهريًا: يشمل 70 جيجا موبايل إنترنت و9000 دقيقة محلية.

WE Gold 2000 جنيه شهريًا: يمنح 130 جيجا موبايل إنترنت و10,000 دقيقة محلية.

أنظمة RED من فودافون

تُعد باقات RED من فودافون من أفضل الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن إنترنت عالي السرعة ومكافآت متعددة تشمل اشتراكات في خدمات البث وتقسيط الهواتف المحمولة, كالتالي:

RED ESSENTIAL - بسعر 450 جنيهًا شهريًا

12 جيجا موبايل إنترنت.

3000 دقيقة مكالمات.

إضافة فرد من العائلة.

140 جيجا DSL أو 40 جيجا إنترنت لاسلكي.

RED ADVANCE - بسعر 750 جنيهًا شهريًا

25 جيجا موبايل إنترنت.

5000 دقيقة مكالمات.

إضافة فردين من العائلة.

140 جيجا DSL أو 40 جيجا إنترنت لاسلكي.

RED PRIME - بسعر 1050 جنيهًا شهريًا

40 جيجا موبايل إنترنت.

7000 دقيقة مكالمات.

إضافة 3 أفراد من العائلة.

200 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت لاسلكي.

RED ELITE - بسعر 1500 جنيه شهريًا

70 جيجا موبايل إنترنت.

10,000 دقيقة مكالمات.

إضافة 4 أفراد من العائلة.

300 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت لاسلكي.

RED EXCLUSIVE - بسعر 3000 جنيه شهريًا

200 جيجا موبايل إنترنت.

11,000 دقيقة مكالمات.

إضافة 6 أفراد من العائلة.

600 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت لاسلكي.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل اليوم.. بعد آخر زيادة