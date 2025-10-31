مع بداية شهر نوفمبر..أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر 2025

كروت الشحن وباقات الانترنت بداية نوفمبر 2025: أسعار الاتصالات بلا تغيير

مع انطلاق شهر نوفمبر 2025، يواصل سوق الاتصالات المصري حالة الاستقرار الملحوظ في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي، دون أي زيادات جديدة، ويأتي ذلك في ظل حرص شركات الاتصالات الكبرى — WE، فودافون، أورنج، واتصالات مصر — على الحفاظ على الأسعار الحالية وتقديم عروض موسمية لجذب مزيد من المستخدمين في ظل المنافسة القوية داخل القطاع، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن الفكة ظلت ثابتة للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بعدم حدوث أي تعديلات خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء وزيادة استهلاك الإنترنت في المنازل.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي WE في نوفمبر 2025

تستمر الشركة المصرية للاتصالات WE في تصدر المشهد عبر تقديم باقات متنوعة بسرعات عالية تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، وبأسعار تتناسب مع مختلف فئات المستخدمين.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار باقات الإنترنت الأرضي لشهر نوفمبر 2025:

باقة 140 جيجابايت : 239.4 جنيه بعد الضريبة.

: 239.4 جنيه بعد الضريبة. باقة 200 جيجابايت : 330.6 جنيه.

: 330.6 جنيه. باقة 250 جيجابايت : 410.4 جنيه.

: 410.4 جنيه. باقة 400 جيجابايت : 649.8 جنيه.

: 649.8 جنيه. باقة 600 جيجابايت : 850 جنيهًا.

: 850 جنيهًا. باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه بعد إضافة القيمة المضافة.

كما تطرح WE أيضًا باقات بسرعات وسعات أكبر ضمن فئات ميجا – ألترا – ماكس، لتناسب الشركات والمنازل التي تعتمد على الإنترنت في العمل اليومي.

باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه.

باقة ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا.

باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

كروت الشحن الفكة.. ثبات في الأسعار مع عروض شهر نوفمبر

على صعيد آخر، أكدت شركات المحمول الأربع استمرار ثبات أسعار كروت الشحن الفكة في الأسواق، مع تقديم عروض إضافية للمكالمات والإنترنت مع بداية نوفمبر.

وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

كارت 13 جنيهًا : رصيد 9.1 جنيه.

: رصيد 9.1 جنيه. كارت 16.5 جنيهًا : رصيد 11.55 جنيه.

: رصيد 11.55 جنيه. كارت 19.5 جنيهًا : رصيد 13.65 جنيه.

: رصيد 13.65 جنيه. كارت 26 جنيهًا : رصيد 18.2 جنيه.

: رصيد 18.2 جنيه. كارت 38 جنيهًا: رصيد 26.6 جنيه.

وأكدت مصادر في قطاع الاتصالات أن الشركات تستعد لإطلاق عروض ترويجية بمناسبة العام الجديد 2026، تشمل زيادة الرصيد المجاني أو مضاعفة باقات الإنترنت لفترات محدودة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الموبايل والداتا في المواسم والعطلات.

عروض الإنترنت وكروت الشحن ترفع جودة الخدمات

ويرى خبراء الاتصالات أن استمرار الأسعار دون زيادة يعكس سياسة استقرار السوق المصري، ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضبط الأسعار وضمان جودة الخدمة.

كما تعمل الشركات على توسيع البنية التحتية الرقمية وتحسين سرعات الإنترنت في المحافظات، إلى جانب الاستثمار في خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وWE Pay.

بداية شهر نوفمبر جاءت بأخبار مطمئنة لملايين المستخدمين في مصر:

استقرار أسعار كروت الشحن الفكة.

ثبات أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل.

استمرار العروض التنافسية دون أي زيادات.

ومع اقتراب نهاية العام، يبدو أن شركات الاتصالات المصرية ماضية في تقديم خدمات أكثر تنوعًا بأسعار ثابتة، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل توسع الاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والترفيه.

