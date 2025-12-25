شيرين رضا تكشف سبب عودة ابنتها نور إلى مصر: الأمان أولوية

كشفت الفنانة شيرين رضا عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار عودة ابنتها نور إلى مصر بعد فترة من الإقامة في إنجلترا، مؤكدة أن القرار لم يكن عابرًا، بل جاء نتيجة الحرص على سلامة ابنتها وسط ما تشهده بعض الدول من أحداث مقلقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

القلق على سلامة نور في إنجلترا

صرحت شيرين رضا خلال لقاء تليفزيوني أنها شعرت بقلق بالغ تجاه الوضع في إنجلترا، خاصة فيما يتعلق بأمان النساء، مشيرة إلى تكرار حوادث السرقة والتعديات التي أثارت مخاوفها. وأضافت أن هذا القلق دفعها إلى اتخاذ قرار حاسم بعودة نور فورًا إلى مصر، حفاظًا على سلامتها.

وقالت شيرين بنبرة جمعت بين الجد والحب الأمومي: «طلبت من ابنتي العودة فورًا، ولا أمانع سفرها لاحقًا إلى أي دولة أخرى، لكن العودة هذه المرة مؤقتة لتكون بجانبي». كما أضافت مازحة: «طبعًا مفيش حاجة اسمها سفر، هقطع الباسبور بتاعها».

نور دياب: شخصية محافظة وهادئة

تُعرف نور، ابنة الفنان عمرو دياب، برغبتها في الابتعاد عن الأضواء، حيث اختارت الإقامة في إنجلترا خلال السنوات الماضية للتركيز على دراستها ومشاريعها الشخصية بعيدًا عن صخب الشهرة المرتبط باسم عائلتها. هذا ما جعل عودتها إلى مصر محط اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام.

شيرين رضا والموضة: البساطة قبل كل شيء

وفي سياق آخر، تحدثت شيرين رضا عن علاقتها بالموضة واختياراتها للأزياء، مؤكدة أنها لا تنساق وراء صيحات الموضة الرائجة، بل تحرص على ارتداء ما يعكس شخصيتها ويمنحها الراحة. وأوضحت أن الملابس لا تصنع الشخصية، بل الإنسان هو من يمنحها روحها ويجعلها جزءًا من حضوره.

وشددت الفنانة المصرية على أهمية البساطة والاختيار الذكي لما يناسب الشخصية، قائلة: «أحب أن أشعر بأن ما أرتديه يشبهني ويعكس طبيعتى».

شيرين رضا وابنتها نور: نشأة ومسؤولية

خلال لقاء سابق في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، كشفت شيرين رضا عن حرصها على تنشئة نور على المسؤولية منذ الصغر، مشيرة إلى أنها أنجبت نور في سن صغير، ما جعلها تدرك أهمية تربية الابنة على الاعتماد على النفس والقيم المالية، حيث قالت: «أنا ووالدها عمرو دياب اتفقنا إننا نخليها تعتمد على نفسها، صرفنا عليها لحد ما وصلت الجامعة، وهي اشتغلت واعتمدت على نفسها لتعرف قيمة الفلوس».

وأضافت أن الأموال التي تركوها لها ستكون ملكًا لها عند وفاتهما، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تنشئتها كإنسانة مسؤولة ومستقلة.

الاعتزال والعودة للفن

أوضحت شيرين رضا أن قرارها الأول بالاعتزال كان بسبب نور، حيث أرادت ترتيب أولويات حياتها وحماية ابنتها خلال مراحل طفولتها، مؤكدة أن هذا القرار ساعدها على إعادة تقييم حياتها بشكل أفضل.

أعمال فنية قادمة

على الصعيد الفني، تستعد شيرين رضا لعرض أحدث أعمالها السينمائية، حيث تشارك في فيلم «الملحد» مع نخبة من النجوم مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، وتارا عماد، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، في عمل يتوقع أن يلقى اهتمامًا واسعًا عند طرحه في دور العرض.