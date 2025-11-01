مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير يوم فخر وحدث استثنائي لمصر والعالم

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر المتحف المصري الكبير، عن سعادته البالغة وفخره كمواطن مصري قبل أن يكون مسئولًا في الحكومة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا فريدًا واستثنائيًا بكل المقاييس، يجسد عظمة التاريخ المصري الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الصرح الثقافي يمثل هدية من مصر إلى العالم بأسره، بما يحتويه من كنوز أثرية فريدة تروي قصة حضارة خالدة أثرت في تاريخ الإنسانية.



- تاريخ طويل من العمل وتحديات تجاوزتها الإرادة المصرية

استعرض رئيس الوزراء المراحل التاريخية لإنشاء المتحف، موضحًا أن فكرته بدأت منذ نحو 30 عامًا، حين أطلقت الدولة دراسات فنية وأجرت مسابقة دولية لاختيار التصميم المعماري للمشروع.

وأضاف أن المشروع شهد فترة توقف عقب أحداث عام 2011، إلى أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء الحلم وتنفيذه بأعلى المعايير العالمية ليعكس الوجه الحضاري لمصر الحديثة.

وأوضح مدبولي أن أغلب مراحل التنفيذ والتشطيب تمت خلال السنوات السبع أو الثماني الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الجهد والإرادة التي بُذلت لاستكمال المشروع في وقت قياسي وبصورة تليق بعظمة الدولة المصرية.



- شكر خاص للقطاع الخاص لمساهمته في إنجاح الافتتاح

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لرجال القطاع الخاص الوطني الذين ساهموا مع الدولة في تنظيم حفل الافتتاح، مؤكدًا أن هذه الشراكة تُجسد روح التعاون بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية الكبرى.

وخصّ بالشكر كلًا من:

هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى للتنمية،

والمهندس محمد منصور، رئيس مجموعة منصور،

والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز،

والمهندس حسن علام، رئيس شركة حسن علام القابضة،

ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ممثلًا لتحالف البنوك المشاركة،

إلى جانب المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكد مدبولي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، متمنيًا أن تكون الاحتفالية الليلة تتويجًا لجهود كل المصريين في يوم سيُسجَّل في ذاكرة الوطن كأحد أهم محطاته التاريخية.

