مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت لبحث تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين

في أجواء ترسم عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نظيره الكويتي سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى مصر ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



- مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة الدولي

شهدت ساحة الشرف في مطار القاهرة الدولي استقبالًا رسميًا مهيبًا لرئيس الوزراء الكويتي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقب ذلك استعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال كل من:

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

السفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

- مباحثات موسعة لبحث الملفات المشتركة

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، غدًا، جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، يتم خلالها مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ستتناول الجلسة بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والكويت في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ويعزز مسيرة العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين الشقيقين.



- علاقات تاريخية وشراكة متجددة

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والكويتي على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر حول الملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الشعبين ويدعم أمن واستقرار المنطقة العربية.

