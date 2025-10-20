هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب

في ظل اقتراب لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة حول الحدث المنتظر، مؤكدًا انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح الذي سيشهد حضورًا دوليًا واسعًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

الاستعدادات النهائية للحدث العالمي

قال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، إن كافة الأعمال التحضيرية داخل وخارج المتحف أوشكت على الانتهاء، وتشمل عمليات النظافة والتشجير والتجهيز اللوجستي لاستقبال الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل على مدار الساعة لضمان خروج الحفل بالشكل اللائق بمكانة مصر التاريخية والحضارية، لافتًا إلى أن هذا الافتتاح سيُعد نقطة تحول في خريطة السياحة العالمية.

مشاركة دولية واسعة في افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تلقت تأكيدات من عدد كبير من الدول بشأن مشاركتها في حفل الافتتاح، وهو ما يعكس المكانة التي يحظى بها المتحف عالميًا، باعتباره صرحًا يضم أكبر مجموعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة في مكان واحد.

كما أشار إلى أن الحفل سيشهد تغطية إعلامية ضخمة من كبرى القنوات العالمية، ما يجعل من الافتتاح مناسبة تاريخية تبرز ريادة مصر الثقافية على المستوى الدولي.

هل يوم الافتتاح إجازة رسمية؟

وحول تساؤلات المواطنين بشأن ما إذا كان يوم الافتتاح سيكون إجازة رسمية، أوضح الحمصاني أن موعد الافتتاح تم اختياره بعناية ليتوافق مع يوم السبت، وهو عطلة أسبوعية بالفعل.

وأضاف أن هذا القرار جاء لتجنب تعارض الحدث مع الفعاليات الدولية الأخرى، ولضمان مشاركة أوسع من ممثلي الدول والوفود الأجنبية.

وأوضح أن السبت سيكون يوم الافتتاح الرسمي، على أن يكون الأحد عطلة في الدول الأخرى، ما يسهل حضور الضيوف من مختلف أنحاء العالم دون عوائق زمنية أو لوجستية.

المتحف المصري الكبير.. رمز مصر الجديدة

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملةً، إلى جانب قاعات عرض حديثة وصالات مؤتمرات ومناطق ترفيهية ومركز أبحاث أثري متطور،

ويقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تمثل حلقة وصل بين الماضي العريق والحاضر الحديث.

أهمية الافتتاح في دعم السياحة والاقتصاد

يرى خبراء السياحة أن افتتاح المتحف سيُحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي المصري، حيث يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا، ويساهم في زيادة العائدات السياحية وتعزيز صورة مصر كوجهة ثقافية عالمية.

كما يمثل الحدث رسالة للعالم بأن مصر مستمرة في مشروعاتها التنموية رغم التحديات العالمية، وأنها قادرة على الجمع بين الأصالة والتحديث في آنٍ واحد.

مصر تستعد لافتتاح أسطوري

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الافتتاح سيكون أسطوريًا بكل المقاييس، يجمع بين الفخامة والتنظيم الدقيق، ليكون احتفالًا يليق بتاريخ مصر العريق وحضارتها التي ألهمت العالم عبر العصور.

