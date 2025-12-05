شوف وصلت كام..ننشر أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025

تشهد الأسواق المصرية صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث حافظت اللحوم والدواجن على مستوياتها السابقة، فيما سجلت بعض أصناف الأسماك والفاكهة تغيرات طفيفة تأثراً بحركة العرض والطلب، بينما استقرت أسعار الخضروات في معظم الأسواق مع اختلافات محدودة بين المناطق.

- أسعار اللحوم الحمراء اليوم

حافظت أسعار اللحوم على مستوياتها المستقرة دون تغييرات واضحة، وجاءت كالتالي:

الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

البلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحم المفروم: بين 330 و440 جنيهًا/كجم

الضأن: بين 440 و500 جنيهًا/كجم

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

المفروم: 240 جنيهًا/كجم

البلدي الطازج: 350 جنيهًا/كجم

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

سجلت أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا مع اختلافات بسيطة حسب الجودة والمنطقة:

البلطي ممتاز: بين 57 و63 جنيهًا/كجم

البلطي متوسط: بين 50 و56 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: بين 30 و80 جنيهًا/كجم

قشر البياض: بين 190 و310 جنيهًا/كجم

البياض الأملس البلدي: بين 150 و250 جنيهًا/كجم

الثعابين: بين 100 و600 جنيهًا/كجم

المكرونة السويسي: بين 70 و130 جنيهًا/كجم

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

السبيط: بين 250 و350 جنيهًا/كجم

أسعار أنواع أخرى من الأسماك

سمك القرش: بين 100 و150 جنيهًا/كجم

حدادي: بين 30 و50 جنيهًا/كجم

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

الكابوريا: بين 50 و170 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: بين 110 و170 جنيهًا/كجم

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا/كجم

البربون مجمد: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

البوري كبير: بين 180 و220 جنيهًا/كجم

البوري وسط: بين 100 و150 جنيهًا/كجم

السردين مجمد: بين 30 و70 جنيهًا/كجم

الماكريل مجمد: بين 110 و180 جنيهًا/كجم

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1150 جنيهًا/كجم

الجمبري الممتاز: بين 860 و920 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط: بين 720 و800 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط مجمد: بين 175 و475 جنيهًا/كجم

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيهًا/كجم

- أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية

أسعار الفراخ البيضاء

سجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 59 جنيهًا بزيادة جنيهين عن أمس، ليباع للمستهلك داخل الأسواق بـ71 جنيهًا للكيلو، وسط متابعة واسعة من المواطنين لكونها من السلع الأساسية.

أسعار الفراخ الساسو

وصل سعر الفراخ الساسو في المزرعة وبورصة الدواجن إلى 70 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع للمستهلك عند 82 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار التذبذب في الأيام المقبلة.

أسعار الفراخ البلدي

واصلت الفراخ البلدي صعودها لتسجل 109 جنيهات في المزرعة، بينما بلغ سعرها للمستهلك 119 جنيهًا للكيلو، لتبقى الأعلى سعرًا بين أنواع الدواجن المعروضة.

سعر البانيه

استقرت أسعار البانيه نسبيًا، حيث تراوحت اليوم بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو داخل المحال المتخصصة.

أسعار الكتاكيت البيضاء

سجّل الكتكوت الأبيض اليوم نحو 25 جنيهًا داخل الشركات، وسط ترقب من المربين لأي تغييرات في سوق الأعلاف المؤثر بشكل مباشر على تكاليف التربية.

ارتفاع طفيف في أسعار البيض

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا محدودًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 138 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل البيض الأحمر إلى 145 جنيهًا، وجاء البيض البلدي الأعلى سعرًا عند 160 جنيهًا للكرتونة.

- أسعار الخضروات اليوم

حافظت الخضروات على استقرارها داخل الأسواق:

الطماطم: بين 5 و6 جنيهًا/كجم

البطاطس: بين 12 و15 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: بين 11 و16 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الكوسة: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الجزر بدون عروش: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: بين 10 و18 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: بين 11 و12 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: بين 4 و8 جنيهات/كجم

الباذنجان الأبيض: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي البلدي: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي البلدي: بين 10 و16 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا/كجم

- أسعار الفواكه اليوم

سجلت أسعار الفاكهة استقرارًا لافتًا في الأسواق:

البرتقال أبو سرة: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: بين 10 و18 جنيهًا/كجم

الموز: بين 20 و30 جنيهًا/كجم

التين: بين 25 و30 جنيهًا/كجم

الرمان: بين 20 و25 جنيهًا/كجم

الليمون الأضاليا: بين 15 و25 جنيهًا/كجم

العنب المستورد الأصفر: بين 110 و125 جنيهًا/كجم

العنب المستورد الأسود: بين 100 و110 جنيهًا/كجم

- ختامًا

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

