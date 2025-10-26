مدبولي يفاجئ مدرسة في السويس خلال جولته.. ويتفقد الفصول ورياض الأطفال بنفسه

مصطفي مدبولي.. زيارة مفاجئة تؤكد حرص الحكومة على انتظام الدراسة واستلام الكتب في العام الجديد 2025/2026

تغيير مفاجئ في خط سير جولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

في خطوة تعكس المتابعة الميدانية الدقيقة، غيّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسار جولته بمحافظة السويس، صباح الأحد 26 أكتوبر 2025، وتوقف بشكل مفاجئ أمام مدرسة محمد حافظ الابتدائية المشتركة التابعة لحي السويس.

جاء هذا التوقف المفاجئ بهدف التأكد من انتظام العملية التعليمية داخل المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ومدى جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب، ويرصد الموجز التفاصيل.

مدرسة محمد حافظ.. نموذج للانضباط

أوضحت مديرة المدرسة أن المؤسسة التعليمية تتبع إدارة جنوب السويس التعليمية، ويبلغ عدد طلابها 1515 طالبًا بالمرحلة الابتدائية موزعين على 12 فصلًا، بحد أقصى 50 طالبًا في الفصل الواحد.

وأضافت أن المدرسة تضم أيضًا 387 طفلًا بمرحلة رياض الأطفال موزعين على 12 قاعة، مشيرة إلى أن الإدارة تهتم بتوفير أنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية للأطفال وصقل شخصياتهم منذ الصغر.

وأكدت المديرة أن العملية التعليمية منتظمة منذ اليوم الأول للدراسة، حيث تم تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب في مختلف المراحل، مع الحرص على تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والفنية بشكل مستمر.

مدبولي: هدف الزيارة التأكد من الجاهزية والانضباط

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيارته المفاجئة للمدرسة جاءت للتأكد ميدانيًا من سير العملية التعليمية وانتظام الحضور، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن قرب مدى التزام المدارس بتطبيق الخطط التعليمية وتسليم الكتب في مواعيدها.

جولة داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد قاعات رياض الأطفال لمتابعة الكثافة الطلابية ومستوى الأنشطة المقدمة لهم، كما زار المكتبة وقاعة الأنشطة المتعددة، وأشاد بما شاهده من اهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفكرية.

ولم يقتصر تفقده على الجوانب التعليمية فقط، بل شمل أيضًا دورات المياه ومرافق المدرسة للتأكد من مستوى النظافة والخدمة المقدمة للطلاب.

تفاعل مباشر مع التلاميذ

أجرى رئيس الوزراء حوارات ودية مع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، سائلًا إياهم عن المواد التي يدرسونها ومدى استفادتهم منها، كما اطمأن بنفسه على نسب الحضور التي كانت شبه كاملة.

وخلال زيارته لفصول الصف الرابع الابتدائي، تبادل مدبولي الحديث مع التلاميذ حول مادة اللغة الإنجليزية، ولاحظ تفاعلهم الجيد واستيعابهم للمادة، ما جعله يشيد بمستواهم الدراسي وانضباطهم داخل الفصول.

إشادة بمستوى الانضباط والنظافة

في ختام جولته، أثنى رئيس الوزراء على الانضباط العام والنظافة داخل المدرسة، مؤكدًا أن ما شاهده يعد نموذجًا إيجابيًا يجب تعميمه في مختلف مدارس الجمهورية، مشيرًا إلى أن انتظام الدراسة بهذه الصورة يعكس جدية وزارة التربية والتعليم ومدى وعي أولياء الأمور بأهمية الحضور اليومي للطلاب.

زيارة تحمل رسالة

تحمل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي المفاجئة رسالة واضحة بأن التعليم أولوية وطنية، وأن الحكومة تتابع بنفسها الميدان لضمان نجاح العام الدراسي الجديد 2025/2026، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يبحث مع وزيري التعليم والمالية تعزيز التعاون لتطوير الجامعات المصرية



رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ "حياة كريمة".. وتأكيد على تسريع معدلات الإنجاز

