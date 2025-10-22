رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ "حياة كريمة".. وتأكيد على تسريع معدلات الإنجاز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 اكتوبر 2025 ، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع" ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

مدبولي: "حياة كريمة" نقلة نوعية في حياة المواطن الريفي

أكد رئيس الوزراء أن المبادرة تمثل مشروعًا قوميًا متكاملًا يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المصرية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى، مع مواصلة العمل بوتيرة أسرع في مشروعات المرحلة الثانية التي تهدف إلى توسيع نطاق التنمية والخدمات.

إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى

من جانبه، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحًا أن عدد القرى التي اكتملت بها المشروعات بلغ 610 قرى من أصل 1477 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى.

كما أشار إلى أن 745 قرية وصلت نسب تنفيذ المشروعات بها إلى ما بين 80% و95%، بينما تتراوح نسب التنفيذ في 108 قرى بين 60% و80%.

مئات المشروعات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة

وأوضح عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو حتى 20 أكتوبر الجاري شهدت الانتهاء من مشروعات في 63 قرية جديدة، بإجمالي 677 مشروعًا تم الانتهاء منها و1427 مشروعًا تم استلامها في مختلف القطاعات الخدمية.

تقدم كبير في قطاعات التعليم والصحة والزراعة

وأشار مدير دار الهندسة إلى الانتهاء الكامل من وحدات الإسعاف، وكباري الري، والمجمعات الحكومية ضمن المرحلة الأولى، مؤكدًا أن مشروعات المدارس، ومياه الشرب، والإسكان، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وتبطين الترع تحقق نسب تنفيذ مرتفعة جدًا، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا.

استكمال شبكات المرافق الحيوية

ولفت إلى أن العمل مستمر في استكمال مشروعات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدًا أنه وفقًا للبرنامج الزمني، سيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة.

