ظهور البعوض لأول مرة في أيسلندا يثير دهشة العلماء !

فوجئ سكان أيسلندا بظهور بعوض للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق ما أعلنته قناة RUV الأيسلندية، التي أكدت رصد هذه الحشرات في منتصف أكتوبر الجاري، في واقعة غير معهودة على الجزيرة المعروفة ببرودتها الشديدة.



البداية من منشور على "فيسبوك"

بدأت القصة حين نشر المواطن بيرل هيلياتسون منشورًا على موقع "فيسبوك" يوم 16 أكتوبر، أشار فيه إلى أنه عثر على بعوض في منطقة سكنه، وسلّمه لاحقًا إلى المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي لإجراء الفحوص اللازمة.



تأكيد علمي: البعوض من نوع "Culiseta annulata"

أكد عالم الحشرات في المعهد، ماتياس ألفريدنسون، أن التحاليل أثبتت أن الحشرات المكتشفة تنتمي إلى نوع Culiseta annulata، وهو نوع قادر على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة، ما يزيد من احتمالية بقائه في أجواء أيسلندا القاسية.

البقاء في الشتاء عبر السبات والأعشاش

وبحسب ما نقله موقع Visir، فإن هذا النوع من البعوض يتميّز بقدرته على الدخول في سبات شتوي، وبناء أعشاشه في الكهوف والمباني الخارجية، ما يتيح له النجاة خلال فصول البرد الطويلة.

تغير المناخ يفتح الباب أمام حشرات جديدة

لطالما اعتُبرت أيسلندا منطقة خالية من البعوض بسبب برودتها القارسة وغياب الظروف المناسبة لدورة حياة الحشرات، إلا أن العلماء يحذرون من أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة قد تهيئ بيئة مستقبلية تسمح بانتشار البعوض في البلاد.

اقرا ايضاً

هيئة الدواء تحذّر من تداول كريمات علاج الحروق المجهولة المصدر



600 مليون جنيه أدوية فاسدة.. هل تنجح هيئة الدواء في تنظيف السوق خلال 90 يومًا؟



شرب الماء وصحة الجسم: دراسة تكشف الرابط الخفي مع هرمون التوتر