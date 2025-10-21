تأجيل الاجتماع بين روبيو ولافروف.. وتراجع الآمال بعقد قمة بين ترامب وبوتين

أسباب التعثر الدبلوماسي بين واشنطن وموسكو وسط خلافات حول حرب أوكرانيا

تأجيل الاجتماع المرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الاجتماع المنتظر بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، تم تأجيله بشكل مؤقت دون تحديد موعد جديد.

المسؤول أوضح أن سبب التأجيل لا يزال غير واضح حتى اللحظة، لكن بعض المصادر داخل الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن الخلاف في الرؤى بشأن سبل إنهاء حرب أوكرانيا كان عاملًا أساسيًا في القرار، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعثر لقاء ترامب وبوتين في بودابست

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يواجه تعثرًا واضحًا، رغم الخطوات التمهيدية التي جرت مؤخرًا عبر مكالمات هاتفية بين الطرفين.

وكان من المقرر أن تُعقد القمة في العاصمة المجرية بودابست، لمناقشة مبادرات محتملة لإنهاء الحرب الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع، إلا أن التوترات السياسية بين واشنطن وموسكو ما زالت تعيق الوصول إلى أرضية تفاهم مشتركة.

ترامب يؤكد رغبته في إنهاء الحرب سريعًا

الرئيس ترامب أعلن الخميس الماضي، بعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشارين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأسبوع الجاري، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن وزير خارجيته ماركو روبيو سيقود هذه الاجتماعات بمشاركة عدد من الشخصيات المختارة.

لكن رغم تلك التصريحات، أكدت مصادر دبلوماسية أن التحضيرات تعثرت مجددًا، وسط تباين في المواقف بين الجانبين حول شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

مكالمة بين روبيو ولافروف لم تثمر عن تقدم

أجرت واشنطن وموسكو مكالمة هاتفية بين الوزيرين روبيو ولافروف لمتابعة ما تم التطرق إليه في الاتصال بين ترامب وبوتين، حيث ناقشا "الخطوات التالية" لتسوية النزاع الأوكراني.

وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الوزير الأمريكي شدد على أهمية اللقاءات المقبلة كفرصة للتعاون في إيجاد حل دائم للحرب الأوكرانية بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب.

من جانبها، وصفت موسكو المكالمة بأنها كانت "بناءة" وتطرقت إلى خطوات ملموسة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الزعيمين.

مصادر: الموقف الروسي لم يتغير بما يكفي

وكشف مصدر أن المسؤولين الأمريكيين شعروا بعد المكالمة الأخيرة بأن الموقف الروسي لم يتطور بالقدر الكافي الذي يسمح بتقدم في المفاوضات.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا يُرجّح عقد لقاء ترامب وبوتين خلال الأسبوع المقبل، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال عقد مكالمة جديدة مع لافروف لمواصلة النقاشات.

القمة الأخيرة بين ترامب وبوتين

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء شخصي بين ترامب وبوتين عُقد قبل أكثر من شهرين في ولاية ألاسكا الأمريكية، واستمر نحو ثلاث ساعات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تأكيد الزعيمين حينها وجود "تقدم إيجابي" في بعض الملفات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل ترامب الدعوة علنًا إلى "وقف فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدًا أن استمرار القتال سيعقّد أي تسوية سياسية مستقبلية.

تأجيل اجتماع روبيو ولافروف يُعد إشارة جديدة إلى عمق الخلافات بين واشنطن وموسكو، رغم التصريحات الإيجابية من الجانبين حول ضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية، وبينما يحاول ترامب إعادة فتح قنوات الحوار مع بوتين، يبدو أن الطريق نحو قمة ثنائية لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية والدبلوماسية.