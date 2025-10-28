ترامب يلمّح لإمكانية الترشح لولاية ثالثة.. ويؤكد: لن أقبل بمنصب نائب الرئيس

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجدل مجددًا بتصريحات جديدة حول إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، مشيرًا إلى أنه «لا يستبعد ذلك»، وأنه

«يود فعلها» إذا أُتيح له الأمر، وذلك خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأوضح ترامب، الذي كان يرافقه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفق ما نقلته شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، لكنه أكد امتلاكه «أفضل نتائج استطلاعات للرأي على الإطلاق».



إشادة بمساعديه وتلميحات حول الصراعات العالمية

وخلال تصريحاته، تحدث ترامب عن إنجازاته السياسية قائلاً: «لقد أنهيت ثماني حروب، وأعتقد أن التاسعة قادمة، ربما بين روسيا وأوكرانيا».

كما أشاد بالرئيسين ماركو روبيو (وزير الخارجية) وجيه دي فانس (نائب الرئيس)، واعتبرهما من أبرز الشخصيات القادرة على قيادة الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2028، مؤكدًا ثقته في أدائهما داخل إدارته.



موقف حاسم من الترشح لمنصب نائب الرئيس

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيستبعد الترشح لولاية ثالثة، رد ترامب قائلاً: «هل أستبعد ذلك؟ أنتم من يجب أن تقولوا. كل ما أستطيع قوله هو أن لدينا مجموعة رائعة من الأشخاص، على عكس الديمقراطيين».

أما بشأن فكرة ترشحه لمنصب نائب الرئيس، فقد رفض ترامب الفكرة تمامًا، قائلاً: «يُسمح لي بذلك قانونيًا، لكني لا أريد، ولن أفعل ذلك».



ملامح المشهد السياسي الأمريكي

تصريحات ترامب الأخيرة تضيف مزيدًا من الإثارة إلى المشهد السياسي الأمريكي، في وقت يستعد فيه الحزب الجمهوري لإعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للانتخابات المقبلة، بينما يواصل ترامب إثارة التساؤلات حول مستقبله السياسي وخططه القادمة.

