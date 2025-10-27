غارات إسرائيلية جديدة تهز خان يونس.. تصعيد خطير جنوب قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الإثنين، غارتين جويتين متتاليتين على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أثار حالة من الذعر بين المدنيين وأدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل .

مواجهات في الضفة وإصابات بالرصاص الحي

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تصعيد ميداني وسط تحذيرات إنسانية

تأتي الغارات الجديدة على خان يونس في ظل تصاعد التوتر الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية جراء العمليات العسكرية المتكررة التي تستهدف المناطق السكنية والمخيمات الفلسطينية.



مطالبات دولية بوقف العنف

وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة مجددًا إلى ضرورة توفير ممرات آمنة للمدنيين وإيقاف العمليات العسكرية التي تهدد أرواح الأبرياء، مؤكدة أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

