ضبط صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين ورواد السوشيال ميديا، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل القبض على صانعة المحتوى

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمة بنشر محتوى غير لائق على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد وصورًا تتنافى مع قيم المجتمع المصري وآدابه العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة — وتبين أنها لها معلومات جنائية سابقة ومقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم — وبحوزتها 3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت ممارستها لهذا النشاط.

اعترافات المتهمة أمام الجهات الأمنية

أقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل والإعلانات على حساباتها، دون إدراك للعقوبات القانونية المترتبة على ذلك السلوك المخالف للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والأنشطة التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع المصري عبر الإنترنت.

جهود مستمرة لضبط الخارجين على القانون الرقمي

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة أي محتوى يخالف الآداب العامة أو يهدد القيم المجتمعية، ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفضاء الإلكتروني من الاستخدامات غير المشروعة ومكافحة الجرائم عبر الإنترنت.