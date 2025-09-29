جهود مكثفة لرفع آثار حادث قطار البضائع في بني سويف

بدأت فرق فنية تابعة لهيئة السكة الحديد، مدعومة بأوناش ضخمة، في رفع آثار حادث خروج قطار بضائع عن القضبان بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، أدى إلى توقف حركة القطارات على الخط النازل بشكل كامل.

دعم فني من محافظات مجاورة

وأوضح مصدر مسؤول، أنه تم الدفع بأوناش من بني سويف والمنيا للمشاركة في أعمال رفع العربات، بعد خروج 7 عربات كاملة عن القضبان.

وأكد أن فرق الطوارئ تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

متابعة قيادات السكة الحديد والأمن

وأشار المصدر إلى أن قيادات هيئة السكة الحديد ومدير أمن بني سويف حضروا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الرفع والإجراءات الميدانية.

كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث والوقوف على الأسباب الحقيقية لخروج القطار عن القضبان.

