صرف الحافز الجديد للمعلمين بداية من نوفمبر.. الزيادة وجدول المرتبات بعد التعديل

مع انطلاق شهر نوفمبر 2025، تصدر خبر صرف الحافز الجديد للمعلمين محركات البحث في مصر، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بدعم المعلمين بحافز شهري جديد قيمته 1000 جنيه، تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة التعليمية ودورهم الحيوي في بناء جيل المستقبل، ويرصد الموجز التفاصيل.



صرف الحافز الجديد للمعلمين بداية من نوفمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم أن صرف الحافز الشهري الجديد للمعلمين يبدأ رسميًا من نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا،

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الإجراءات الحكومية المستمرة لتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة الأداء في المدارس الحكومية بجميع المحافظات.



قيمة الحافز والفئات المستفيدة

أوضحت الوزارة أن قيمة الحافز الجديد تبلغ 1000 جنيه شهريًا، ويضاف إلى الراتب الأساسي والبدلات والحوافز الأخرى، دون أي تأثير سلبي على المكافآت السابقة.

ويستفيد من هذا القرار عدد كبير من العاملين في المنظومة التعليمية، وهم:

المعلمون والمعلمات في المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية.

معلمو التعليم الفني بمختلف تخصصاته.

الموجهون التربويون.

مديرو ووكلاء المدارس.

الأخصائيون التربويون والاجتماعيون والنفسيون والتكنولوجيون العاملون بالمدارس.



وشددت الوزارة على أن الاستفادة من الحافز مشروطة بأن يكون المعلم مثبتًا على درجة وظيفية ويمارس مهامًا تعليمية أو تربوية فعلية داخل المدرسة.



هدف الحافز الجديد.. دعم التعليم وتحفيز الأداء

أكدت وزارة التعليم أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين بقطاع التعليم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري.

كما يهدف الحافز إلى رفع الروح المعنوية للمعلمين وتشجيعهم على مواصلة تطوير مهاراتهم المهنية والتكنولوجية بما يتناسب مع أهداف "رؤية مصر 2030" في تطوير التعليم.



جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة

بالتوازي مع صرف الحافز الجديد، أعلنت الوزارة جدول المرتبات المحدث للمعلمين بعد الزيادة، والذي جاء على النحو التالي:

الحد الأدنى لكل درجة وظيفية والراتب بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,800

الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800

مدير عام أو ما يعادلها 10,300

الدرجة الأولى 9,800

الدرجة الثانية 8,500

الدرجة الثالثة 8,000

الدرجة الرابعة 7,300

الدرجة الخامسة 7,100

الدرجة السادسة 7,100

دعم مستمر للمعلمين ضمن خطة الدولة

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن صرف الحافز الجديد ليس الإجراء الأخير، بل هو خطوة ضمن سلسلة من القرارات لتحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم التطوير المستمر في المدارس الحكومية.

كما شددت الوزارة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من البرامج التدريبية والترقيات المهنية لرفع كفاءة المعلمين بما يواكب التطور التكنولوجي الحديث في التعليم.

