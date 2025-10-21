بدء تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. الشروط والأوراق والمواعيد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، على أن تستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها رسميًا.

وأوضحت الوزارة أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيكون في شهر يونيو 2026، على أن يتم تحديد الجداول التفصيلية من خلال كل مديرية تعليمية حسب ظروف كل محافظة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة

طالبت وزارة التعليم طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة تجهيز الأوراق والمستندات قبل التقديم، لتفادي أي تأخير في اعتماد الاستمارات، وتشمل الأوراق المطلوبة:

شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء يُكتب عليها اسم الطالب رباعي.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي وصورة منه.

صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف للتواصل.

إيصال سداد رسوم الامتحان وطابع دعم المشروعات التعليمية.

ملف بلاستيكي أو دوسيه لحفظ جميع المستندات المطلوبة.

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة مراجعة جميع البيانات المسجلة بدقة قبل تسليم الملف إلى المدرسة.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك عبر الخطوات التالية:

دخول الطالب على منصة التعليم الموحدة التابعة للوزارة.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وكلمة المرور.

إدخال الرقم القومي والكود المدرسي ومراجعة البيانات الشخصية.

رفع الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة بصيغة رقمية.

طباعة الاستمارة بعد مراجعتها واعتمادها من إدارة المدرسة.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسليم الاستمارات سيكون قبل منتصف ديسمبر المقبل، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد لتجنب استبعاد أي طالب من دخول الامتحانات.

استعدادات الوزارة للامتحانات

تعمل المديريات التعليمية بالمحافظات على تجهيز لجان الامتحانات ومراجعة أرقام الجلوس والتوزيع الجغرافي للطلاب، إلى جانب تأمين اللجان وتوفير المراقبين، كما شددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، لضمان بيئة آمنة ومنظمة أثناء فترة الامتحانات.

