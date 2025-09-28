تفاصيل توزيع درجات التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل للعام الدراسي الجديد

توزيع التقييمات.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، تفاصيل خطة توزيع درجات التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، ويستعرض الموجز التفاصيل.



ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري، وضمان تحقيق العدالة في تقييم مهاراتهم الأكاديمية والسلوكية.

أهداف التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التعليم أن الهدف الأساسي من تطبيق التقييمات الأسبوعية هو:

متابعة مستوى الطالب لحظة بلحظة.

قياس درجة فهمه واستيعابه للدروس.

تعزيز مهاراته العملية والسلوكية.

إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة تطور أبنائهم بشكل دوري.

توزيع الدرجات في المرحلة الابتدائية

الصفين الأول والثاني الابتدائي

تم تخصيص 100 درجة لأعمال السنة، موزعة كالآتي:

20 درجة لكراسة الحصة.

20 درجة لكراسة الواجب.

20 درجة للتقييم الأسبوعي.

20 درجة لكراسة النشاط.

10 درجات للمهام الشفهية.

5 درجات للمهام المهارية.

5 درجات للحضور والمواظبة.

الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي

حُددت 40 درجة لأعمال السنة على النحو التالي:

5 درجات لتقييم الشهر الأول.

5 درجات لتقييم الشهر الثاني.

5 درجات لكراسة الواجب.

5 درجات لكراسة النشاط.

5 درجات للتقييم الأسبوعي.

10 درجات للمهام الأدائية.

5 درجات للمواظبة والسلوك.

كما يضاف إليها 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة.

توزيع الدرجات في المرحلة الإعدادية

أكدت الوزارة أن توزيع أعمال السنة في المرحلة الإعدادية يشمل الحضور، السلوك، التقييمات الأسبوعية، وكراسة الحصة. وجاءت التفاصيل كالآتي:

الصف الأول الإعدادي: 5 درجات للحضور + 5 للتقييم الأسبوعي + 5 للسلوك + 5 لكراسة الحصة والواجب.

الصف الثاني الإعدادي: 5 للحضور + 5 للتقييم الأسبوعي + 5 للسلوك + 5 لكراسة الحصة والواجب.

توزيع الدرجات في المرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي

15% لاختبار الشهر الأول.

15% لاختبار الشهر الثاني.

10% للسلوك والمواظبة.

15% لكراسة الحصة والواجب.

15% للتقييم الأسبوعي.

الصف الثاني الثانوي

15% لاختبار الشهر الأول.

15% لاختبار الشهر الثاني.

10% للسلوك والمواظبة.

15% لكراسة الحصة والواجب.

15% للتقييم الأسبوعي.

30% لامتحان نهاية الفصل الأول.

30% لامتحان نهاية الفصل الثاني.

أهمية النظام الجديد لأولياء الأمور

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا النظام يمنح أولياء الأمور صورة أوضح عن مستوى أبنائهم في جميع الجوانب التعليمية، سواء من خلال الأداء الأكاديمي أو من خلال السلوك والمواظبة، مما يساعد في بناء شخصية متوازنة قادرة على مواكبة التطورات التعليمية الحديثة.

