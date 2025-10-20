بعد فاجعة «تروسيكل منقباد»..وزير التعليم يتفقد مدارس أسيوط ويوجه بتشديد إجراءات السلامة للطلاب

زيارة طارئة إلى محافظة أسيوط

وصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة أسيوط في جولة ميدانية موسعة تستهدف تفقد عدد من المنشآت التعليمية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة، خاصة عقب حادث قرية منقباد المأساوي الذي أودى بحياة 7 تلاميذ الأسبوع الماضي، ويرصد الموجز التفاصيل.



ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد

بدأ وزير التعليم جولته بتفقد مدرسة أحمد عرابي الابتدائية في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، حيث التقى بعدد من الطلاب والمعلمين، واطّلع على مستوى التجهيزات داخل الفصول، ومدى تطبيق معايير السلامة داخل المدرسة.

وتأتي هذه الزيارة بعد حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بالقرية، كان يقل 11 تلميذًا أثناء ذهابهم إلى المدرسة، مما أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين، يتلقون العلاج حاليًا بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

تشديد إجراءات الأمان والنقل المدرسي

وأكد الوزير عبد اللطيف، خلال لقائه قيادات التعليم بالمحافظة، ضرورة تعزيز إجراءات الأمان والسلامة في محيط المدارس، خاصة بقرى الريف والمناطق النائية، مشددًا على التنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن لوضع ضوابط صارمة لنقل الطلاب، ومنع استخدام وسائل نقل بدائية أو غير آمنة مثل التروسيكلات في نقل الأطفال.

وأضاف أن الوزارة تدرس بالتعاون مع المحافظات تخصيص وسائل نقل مدرسية آمنة بأسعار رمزية لأبناء القرى، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

اجتماع مع محافظ أسيوط لمتابعة العملية التعليمية

وأشار مصدر مسئول بمحافظة أسيوط إلى أن زيارة الوزير تتضمن عقد اجتماع موسع مع محافظ أسيوط وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة سير العام الدراسي، وأبرز التحديات التي تواجه المدارس، خاصة في المناطق الريفية.

وسيبحث الاجتماع أيضًا خطة تطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظة، وصيانة المدارس القديمة، وتوفير احتياجات الفصول من المعلمين والوسائل التعليمية الحديثة.

تعاطف واسع وغضب شعبي بعد الحادث

وكان حادث تروسيكل منقباد قد أثار تعاطفًا واسعًا وغضبًا شعبيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور الأطفال الضحايا، مما دفع وزارة التعليم إلى التحرك السريع لاحتواء الأزمة، وتقديم الدعم النفسي لأسر الطلاب.

وأكد الوزير عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي مقصر، وأن أمن وسلامة الطلاب على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

التزام حكومي لحماية التلاميذ

واختتم وزير التعليم جولته بتصريحات شدد فيها على أن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لحماية أرواح التلاميذ، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل المدرسي، وتكثيف التوعية بين الأسر بأهمية الالتزام بإجراءات الأمان، خاصة في المناطق الريفية.