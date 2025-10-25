امتحانات شهر أكتوبر 2025 تقترب.. التعليم تعلن الضوابط والمقررات النهائية

تستعد المدارس في مختلف المحافظات لانطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025، والتي تُعد أول تقييم رسمي لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات مع مطلع الأسبوع المقبل، وسط استعدادات مكثفة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سيرها بنزاهة وانضباط داخل اللجان، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل ستُعقد رسميًا خلال الفترة من الأحد 26 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وتشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الامتحانات داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في أنحاء الجمهورية.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025

أصدرت الوزارة تعليمات واضحة للإدارات التعليمية تقضي بـ إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة دراسية، بهدف الحد من فرص الغش وتحقيق الشفافية داخل اللجان.

وسيتم عقد الامتحانات بمعدل نصف فترة أو فترة دراسية كاملة لكل مادة، وذلك وفقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية في جدول التقييم.

كما شددت الوزارة على أن الامتحانات تشمل جميع الأجزاء من المناهج التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر فقط، دون التطرق إلى دروس لم تُدرّس بعد.

المقررات الدراسية المشمولة في الامتحان

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر ستكون في أجزاء المناهج التي تم تدريسها فعليًا منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد عقد الامتحان، بحيث يُقيَّم الطالب في ما درسه فقط.

فيما تركز المرحلة الابتدائية على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، بينما تشمل المرحلتان الإعدادية والثانوية المواد التخصصية الخاصة بكل صف دراسي.

الهدف من تعدد النماذج الامتحانية

أكدت الوزارة أن وضع ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة دراسية يأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الغش، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة تعليمية منضبطة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة التقييم الشهري بحيث يُستخدم كأداة لتحسين مستوى الطلاب بشكل مستمر وليس فقط كوسيلة لقياس التحصيل.

استعدادات المدارس والإدارات التعليمية

تواصل الإدارات التعليمية في المحافظات مراجعة جداول الامتحانات والتأكد من جاهزية المدارس لعقد الاختبارات في الموعد المحدد، إلى جانب التنسيق مع الموجهين والمراقبين لتنفيذ التعليمات بدقة.

وتأتي امتحانات أكتوبر 2025 كخطوة أولى ضمن خطة التقييم المستمر التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026، بهدف تحسين جودة التعليم والابتعاد عن ثقافة الحفظ والتلقين.

بهذا تستعد المدارس لاستقبال أول اختبار فعلي في العام الدراسي الجديد، في وقت تعول فيه الوزارة على أن تكون امتحانات أكتوبر 2025 نموذجًا للانضباط والشفافية التعليمية في جميع أنحاء مصر.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يبحث مع وزيري التعليم والمالية تعزيز التعاون لتطوير الجامعات المصرية



الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026

