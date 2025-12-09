حلمي طولان يفتح النار بعد الخروج من كأس العرب ويكشف كواليس السقوط

حلمي طولان.. في واحدة من أكثر اللحظات إحباطًا لجماهير الكرة المصرية، ودّع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة أمام الأردن بهدفين دون رد، ليكتفي المنتخب في النهاية بنقطتين فقط، في خروج وُصف بالمخزي من جانب الجماهير والخبراء، هذا الإخفاق دفع المدير الفني حلمي طولان للخروج بتصريحات قوية، حمل فيها رسائل مباشرة وانتقادات حادة لعدد من الأطراف التي رأى أنها ساهمت في هذا المشهد.

الهزيمة التي أشعلت الغضب

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة اليوم أمام الأردن بهدفين للاشئ والاكتفاء بنقطتين. الهزيمة لم تكن مجرد نتيجة، بل كانت امتدادًا لأداء باهت افتقد للتركيز والفاعلية، وهو ما جعل طولان يصف الشكل العام للمنتخب في البطولة بأنه غير مقبول على الإطلاق.

طولان: المنتخب وُلد يتيما "بفعل فاعل"

خرج حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني للتعليق على الخروج العربي المخزي والشكل السيئ في بطولة كأس العرب. وخلال المؤتمر الصحفي، أكد أن الفريق وُلد يتيما "بفعل فاعل" ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الإعلامي مدحت شلبي.

هذه الجملة كانت الأكثر إثارة للجدل، خاصة بعدما أوضح أن المنتخب لم يحصل على أي دعم من أي جهة أخرى طوال فترة التحضير.

بطولة غير مصرية؟ وغياب كامل للدعم

وتابع أن المنتخب لم يلقَ أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست مصرية. هذا الحديث انعكس على الإعداد الفني والذهني للفريق، وجعل طولان يشير إلى أن الاستخفاف بالبطولة كان من أهم أسباب الانهيار داخل الملعب.

الدوريات العربية توقفت… إلا الدوري المصري

وواصل أن الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

هذه النقطة اعتبرها طولان جريمة في حق المنتخب، مؤكدًا أن استمرار الدوري أرهق اللاعبين وأثر على جاهزيتهم مقارنة بمنتخبات أخرى كانت مستعدة بشكل أفضل.

ملفات يجب حسمها داخل الكرة المصرية

وواصل أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في كرة القدم داخل مصر.

هذه الجملة تعكس حجم التراكمات التي يرى طولان أنها تعيق تطور المنتخب، دون أن يحددها بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أنها معروفة لدى المسئولين.

إضاعة فرص بالجملة واستغلال أردني مثالي

ورغم ذلك تحدث حلمي طولان أن فريقه أضاع اليوم أكثر من ستة فرص بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاثة فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

هذا التضاد في الفاعلية الهجومية والدفاعية أكد أن المنتخب لم يكن في أفضل أحواله فنيًا أو نفسيًا.

متهم واحد فقط وراء الكارثة

وتابع أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض إيقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.

تصريح صادم يحمّل جهة واحدة المسئولية المباشرة، دون ذكر اسم، لكنه أشار بوضوح إلى أن استمرار الدوري كان السبب الرئيسي في الانهيار.

تصريحات حلمي طولان فتحت الباب لجدل واسع حول مستقبل الكرة المصرية، خاصة بعد خروج المنتخب من الدور الأول وتوجيه الاتهامات الصريحة لغياب الدعم وسوء الإعداد. وبين الأداء الضعيف والقرارات الإدارية المثيرة للجدل