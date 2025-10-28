وزارة التربية والتعليم تحتفي بـ افتتاح المتحف المصري الكبير في جميع المدارس

افتتاح المتحف المصري الكبير.. حدث عالمي يوحّد المصريين ويشعل روح الانتماء في المدارس

في حدث استثنائي ينتظره العالم، تستعد مصر لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح حضاري وثقافي في التاريخ الحديث، ومع اقتراب هذا اليوم التاريخي، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة تُطبق في جميع مدارس الجمهورية، تهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية المتحف ودوره في إبراز عبقرية المصري القديم وحماية التراث الوطني، ويرصد الموجز الجديد

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس مكانة مصر الريادية في صون حضارتها وتقديمها للعالم بصورة تليق بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

توجيهات عاجلة للمدارس احتفالًا بـ افتتاح المتحف المصري الكبير

وجهت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات والإدارات التعليمية إلى تخصيص فقرات يومية في الإذاعة المدرسية تتناول الحديث عن المتحف المصري الكبير، بدءًا من الثلاثاء 28 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025، وذلك ضمن خطة وطنية لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الطلاب.

كما تضمنت التوجيهات تفعيل أنشطة صحفية متنوعة داخل المدارس — مثل المقال الصحفي والتقرير والحديث الصحفي — لتسليط الضوء على الحدث العالمي.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق مسابقتين قوميتين:

مسابقة المقال الصحفي بعنوان "المتحف المصري الكبير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. مسابقة المنسق الإعلامي عن المتحف المصري الكبير لطلاب المرحلة الابتدائية.

وسيتم إرسال الأعمال الفائزة على مستوى المحافظات إلى الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية قبل 30 نوفمبر 2025.

محافظ القاهرة: الإذاعة المدرسية تواكب احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

في السياق ذاته، وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتخصيص فقرة يومية في طابور الصباح بالمدارس للحديث عن أهمية المتحف المصري الكبير ودوره في تعزيز مكانة مصر السياحية والثقافية عالميًا.

وأكد المحافظ أن الهدف هو تعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وغرس روح الفخر والانتماء بإنجازات الدولة الحديثة، موضحًا أن هذا الحدث الثقافي يُعد الأضخم في العالم، ويجسد رؤية مصر الجديدة التي تربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق.

محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري الكبير رمز عالمي للحضارة المصرية

من جانبه، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء تنفيذ فقرات يومية في الإذاعة المدرسية بجميع مدارس المحافظة تتناول افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي تجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها.

وأوضح المحافظ أن نشر الوعي بأهمية المتحف بين الطلاب يسهم في ترسيخ روح الانتماء الوطني، ويعزز من دور التعليم في دعم السياحة الثقافية والتاريخية، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب في الفعاليات المرتبطة بالمتحف ستخلق جيلًا واعيًا يدرك قيمة حضارته ويعتز بمكانة بلاده عالميًا.

افتتاح المتحف المصري الكبير.. نافذة الحضارة المصرية إلى العالم

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية تنتظرها الأجيال، إذ يجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، ليصبح مركزًا عالميًا يجسد هوية مصر الحضارية ويفتح أمام العالم نافذة جديدة على أسرار التاريخ المصري القديم.

ومع هذا الحدث العظيم، توحدت مؤسسات الدولة — من التعليم إلى الثقافة والسياحة — في هدف واحد: غرس الفخر والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، لتظل مصر دائمًا منارة الحضارة التي تضيء العالم منذ آلاف السنين.

