افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر.. عرض أسطوري لتوت عنخ آمون

المتحف المصري الكبير.. تستعد مصر لحدث عالمي طال انتظاره، إذ أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقام يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام السابعة مساءً، في احتفالية ضخمة تمتد لمدة ساعة ونصف، يعقبها جولة مخصصة للرؤساء والملوك داخل المتحف، في مشهد يليق بمكانة الحضارة المصرية أمام العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

توت عنخ آمون.. بطل العرض داخل المتحف

أوضحت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن الملك توت عنخ آمون سيكون محور الاحتفالية داخل المتحف، باعتباره أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة. وسيتم عرض المجموعة الكاملة الخاصة بالملك الشاب في مشهد مبهر لأول مرة داخل قاعات المتحف، بعد نقلها من متحف التحرير إلى مقرها الجديد في المتحف الكبير، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأكدت الحديدي أن العرض سيكون مزيجًا من الأصالة والتقنيات الحديثة، لتجسيد عراقة الفراعنة في تجربة بصرية فريدة.

12 قاعة تاريخية تحكي عبقرية المصري القديم

يُعد المتحف المصري الكبير الوحيد في العالم الذي يضم 12 قاعة تاريخية ضخمة، تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. ويهدف المتحف إلى أن يكون منارة ثقافية وسياحية تجمع بين التاريخ والتراث والفن الحديث في آنٍ واحد.

ومن المتوقع أن يشهد الافتتاح حضورًا واسعًا من قادة العالم وشخصيات دولية بارزة، ما يعزز مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي عالمي.

موسيقى الحفل من توقيع هشام نزيه

وكشفت لميس الحديدي أن موسيقى حفل الافتتاح ستكون من تأليف الموسيقار العالمي هشام نزيه، صاحب موسيقى موكب المومياوات الملكية، والذي لاقى إعجابًا عالميًا واسعًا. وسيقود العرض الموسيقي المايسترو ناير ناجي بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد من العازفين الدوليين في أداء مهيب يجسد موسيقى السلام والحضارة.

احتفال مبهر تحت إشراف الشركة المتحدة

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن الحفل سيكون تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة محمد السعدي عضو مجلس الإدارة، المعروف بدقته وتميزه في تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكدة أن الاحتفال سيضاهي في روعته احتفاليتي موكب المومياوات وطريق الكباش اللتين أبهرتا العالم.

بهذا الافتتاح التاريخي، تضع مصر لمسة جديدة في سجلها الحضاري الممتد، لتؤكد مجددًا أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال تنبض بالحياة، وأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل رسالة خالدة من الماضي إلى المستقبل، تحمل عبق التاريخ بروح العصر.

