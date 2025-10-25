الحكومة: إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير يوم واحد وليست سنوية

أكدت الحكومة أن قرار اعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هو استثناء خاص بهذا اليوم فقط، ولا يُعد إجازة سنوية متكررة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من منح الإجازة هو تسهيل تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، وتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم بأكمله.

اجتماع رئاسي لمتابعة الاستعدادات النهائية للافتتاح

جاء القرار عقب الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على تنظيم الاحتفالية.



وخلال الاجتماع، استعرضت الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث العالمي، ووجّه الرئيس السيسي بأن يكون يوم الافتتاح إجازة رسمية في الدولة تقديرًا لقيمة هذا المشروع الثقافي والحضاري العملاق.

الإجازة تشمل العاملين في الدولة والقطاعين العام والأعمال

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار يشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

هدف الإجازة: تنظيم الحدث وإتاحة المتابعة للمصريين

وأشار الحمصاني إلى أن الإجازة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة بسهولة، خاصة مع مشاركة عدد كبير من الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الافتتاح التاريخي الذي يمثل فخرًا للحضارة المصرية أمام العالم.

