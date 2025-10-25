السبت 1 نوفمبر.. إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن يكون يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع مؤسسات الدولة، وذلك احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث، ويرصد الموجز التفاصيل.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة استعدادات الافتتاح

جاء القرار عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.



وخلال الاجتماع، استعرض الحاضرون الاستعدادات النهائية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي من المنتظر أن تكون حدثًا عالميًا بحضور رؤساء وملوك وعدد كبير من كبار الشخصيات الدولية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الثقافية والمهتمين بالتراث من مختلف الدول.

تفاصيل قرار الإجازة الرسمية

وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ويهدف القرار إلى تسهيل حركة الوفود الأجنبية المشاركة في الحدث وضمان توفير الأجواء المناسبة للاحتفالية التاريخية، التي ينتظرها العالم أجمع.

حدث ثقافي عالمي ينتظره المصريون

تأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لسنوات طويلة من العمل الدؤوب في إنشاء المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويضم آلاف القطع النادرة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ومن المتوقع أن يشهد الافتتاح تغطية إعلامية غير مسبوقة، إذ سيُبث الحدث على الهواء مباشرة على القنوات المحلية والعالمية، كما سيتابعه ملايين المشاهدين من مختلف القارات.

رسالة مصر إلى العالم

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اختيار يوم الافتتاح كإجازة رسمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة هذا الحدث الفريد والمشاركة في الاحتفال بافتتاح صرح حضاري عالمي يبرز مكانة مصر الثقافية والتاريخية.

كما يهدف القرار إلى إبراز رسالة مصر للعالم بأنها تجمع بين الأصالة والتطور، وتواصل دورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

بهذا القرار، يتحول السبت 1 نوفمبر 2025 إلى يوم استثنائي في ذاكرة المصريين، يجمع بين الفخر بتاريخ الأجداد والاعتزاز بإنجازات الحاضر.

المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مبنى أثري، بل رمزًا لنهضة ثقافية جديدة تعيد لمصر ريادتها في مجال السياحة والتراث، وتجعلها قبلةً لعشاق التاريخ من كل أنحاء العالم.

