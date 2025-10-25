واقعة صفع مسن السويس.. تفاصيل تكشف وجود صلة قرابة بين الجاني والمجني

أثارت واقعة صفع مسن السويس موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على رجل مسن في الشارع أمام المارة، في مشهد صادم هزّ مشاعر المصريين، وكشفت التحقيقات لاحقًا عن مفاجأة غير متوقعة، وهي وجود صلة قرابة بين المتهم والمجني عليه، ما زاد من حدة الجدل والغضب الشعبي حول الحادث، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل واقعة صفع مسن السويس

بدأت القصة حينما نشرت ابنة المجني عليه، وتُدعى رحمة، منشورًا على موقع “فيسبوك” تروي فيه تفاصيل ما حدث، موضحة أن والدها “الحاج غريب” — رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، مريض قلب وسكر ويغسل كلى — تعرض للضرب والإهانة من قِبل صاحب العقار الذي يسكن فيه بنظام الإيجار القديم.



وقالت رحمة في منشورها: "إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، وناس البيت عايزين يطلعونا بالعافية، وضربوا والدي وهو راجل كبير مريض، وأنا كنت لوحدي في الشقة لما اتهاجمنا، حسبي الله ونعم الوكيل."

من هما المتهم والمجني عليه في الواقعة؟

أظهرت التحقيقات أن المجني عليه هو الحاج غريب، معلم سابق بالمعاش من وزارة التربية والتعليم، أما المتهم فهو علي غريب مصطفى، مالك العقار وأحد أصحاب محلات "ديزني للأطفال" بمحافظة السويس، ويُشاركه في الملكية شقيقه عاصم غريب مصطفى، والاعتداء وقع في منطقة الجناين بالسويس، بسبب نزاع مرتبط بقانون الإيجار القديم، إذ كان المالك يسعى لإخلاء الشقة رغم أن الحكومة منحت مهلة 7 سنوات قبل تطبيق قرارات الإخلاء الكامل، مع توفير بدائل وتعويضات للمستأجرين.

القبض على المتهم بعد انتشار الفيديو

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة الاعتداء، والذي تجاوزت مشاهداته 4.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من القبض على المتهم علي غريب خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف أحد جيران المسن أن هناك صلة قرابة تربط بين الطرفين، موضحًا أن الخلافات الأخيرة كانت في الأساس نزاعًا أسريًا تطوّر بسبب الخلاف على السكن.

وقال الجار: "العلاقة بينهم كانت كويسة، لكن حصلت مشاكل عائلية، وكان المفروض نعمل جلسة عرفية ونحل الموضوع ودي، بس الشيطان دخل بينهم."

وأضاف: "مينفعش حد يمد إيده على راجل كبير مهما كان السبب، والمشكلة دي كانت ممكن تتحل بالعقل."

محاضر سابقة وخلافات متكررة

وتبين من التحريات أن الخلافات بين الأسرتين ليست وليدة اللحظة، إذ سبق تسجيل عدة محاضر في قسم الشرطة بين الطرفين، لكنها كانت تُغلق في اليوم نفسه بعد التنازل المتبادل. كما أشارت ابنة المجني عليه إلى أن صاحب العقار حاول الاعتداء عليها وهي بمفردها في الشقة في وقت سابق.

موجة غضب شعبية ومطالب بالعدالة

أثارت الواقعة استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب رواد السوشيال ميديا بضرورة تغليظ العقوبة ضد المتهم وردّ الاعتبار للرجل المسن، مؤكدين أن الاعتداء على كبار السن “تجاوز لا يُغتفر”.

وتحوّل فيديو “صفعة السويس” إلى قضية رأي عام، دفعت السلطات للتحرك السريع، وسط ترقب واسع لنتائج تحقيقات النيابة العامة.

