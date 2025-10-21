أمن القليوبية يكشف تفاصيل مشاجرتين بالأسـ.ـلحة البيضاء والخرطوش في بنها وشبرا الخيمة

تحقيقات موسعة بعد ضبط المتهمين والأسلـ ـحة المستخدمة

شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات الماضية، واقعتين متتاليتين من العنف أثارتا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو لمشاجرات عنيفة بالأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، أعقبها جريمة قتـ ـل مأساوية بمدينة شبرا الخيمة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل مشاجرة بنها بالمولوتوف والأسلحة البيضاء

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تفاصيل مشاجرة دارت بين مجموعة من الأشخاص في دائرة قسم أول بنها، بعد تداول مقطع فيديو يظهرهم وهم يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.

وتبين من التحريات التي قادها اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، أن المشاجرة نشبت بين خمسة أشخاص من سكان عزبة السوق بسبب لهو الأطفال، وتطور الخلاف إلى اشتباك بالأيدي واستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، بمشاركة النقيبين عبدالرحمن هندواي وعلي عمر من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم المشاجرة على النحو الوارد في الفيديو المتداول، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جريمة قتل بشبرا الخيمة بسبب خلافات شخصية

وفي واقعة منفصلة شهدتها منطقة المنشية الجديدة بمدينة شبرا الخيمة، لقي شاب مصرعه على يد صديقه بطلق ناري أطلقه عليه من فرد خرطوش محلي الصنع، إثر خلافات شخصية بينهما.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يُدعى "رفعت".

أوضحت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يُخرج الأخير سلاحًا ناريًا من طيات ملابسه ويُطلق منه عيارًا ناريًا استقر في جسد صديقه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث بقيادة الرائد أحمد عادل، والنقباء مصطفى الحصري، محمد أيمن، أحمد خليل، وعبدالونيس خالد، من القبض على الجاني وضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأمن يحذر من تكرار مثل هذه الوقائع

أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية لن تتهاون مع أي مظاهر للعنف أو البلطجة، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه الجرائم سيكون بحزم، خاصة مع انتشار مقاطع الفيديو التي تثير الذعر بين المواطنين، كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضبط النفس وحل الخلافات بطرق سلمية، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تؤدي إلى نتائج مأساوية كما حدث في شبرا الخيمة.

