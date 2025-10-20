رئيس الوزراء يمدّ مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر جديدة.. والحكومة تؤكد: لا تهاون في حقوق الدولة

في خطوة تهدف إلى تسوية أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد فترة التقديم بطلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من الخامس من نوفمبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستيعاب جميع الحالات الجادة التي تسعى لتوفيق أوضاعها.

وأكدت رئاسة الوزراء أن القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات، بعد أن واجهت بعض المراكز التكنولوجية تكدسًا في طلبات التصالح مع اقتراب انتهاء المهلة السابقة، ما تطلب منح فترة جديدة تتيح للجميع استكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم دون تعطيل أو ازدحام.

تسوية الأوضاع وتخفيف الأعباء

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى من خلال هذا التمديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن باب التصالح يهدف إلى إنهاء حالة العشوائية التي عانى منها قطاع البناء لعقود طويلة.

وشدّد البيان على أن تمديد المهلة لا يعني التهاون مع المخالفين، بل يهدف إلى تحفيز الجادين فقط على الالتزام بالقانون، مع استمرار الحملات الميدانية ضد التعديات الجديدة أو أعمال البناء بدون ترخيص.

إطار قانوني وتنظيم دقيق

يأتي القرار استنادًا إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، التي نظّمت آلية التقديم وسداد الرسوم والفحص الفني والهندسي، تمهيدًا لإصدار قرارات التصالح النهائية.

كما وجّه رئيس الوزراء المحافظين بسرعة البت في الطلبات المقدَّمة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع توفير الدعم الفني للمراكز التكنولوجية لضمان الشفافية والدقة في دراسة الملفات.

خطوة نحو القضاء على العشوائيات

ويُعدّ القرار جزءًا من خطة الدولة الشاملة للقضاء على البناء غير المخطط وتحسين جودة العمران، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة.

وأكدت الحكومة أن هذا التمديد سيكون الفرصة الأخيرة للتصالح قبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممتنعين أو المخالفين، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

