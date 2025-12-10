أحمد موسى يشيد بموقف مدبولي ويؤكد: حرية الرأي مكفولة في مصر لكن الشائعات خط أحمر

أحمد موسي.. إشادة بحديث رئيس الوزراء حول الشائعات

وجّه الإعلامي أحمد موسى تحية خاصة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تصريحاته الأخيرة حول خطورة الشائعات وضرورة مواجهتها، وأكد موسى أن تناول رئيس الوزراء لهذا الملف يعكس وعي الدولة بأثر الأكاذيب على الاستقرار، ويرصد الموجز التفاصيل.

حرية رأي «موجودة وممارسة»

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، شدد موسى على أن مصر تتمتع بمساحة واسعة لحرية الرأي والتعبير، مضيفًا: «لسه بننتقد الحكومة والمسؤولين، وإمبارح انتقدنا وزير الشباب والرياضة… ومحدش قالنا حاجة».

الفرق بين الانتقاد والشائعة

وأوضح موسى أن إبداء الرأي حق للجميع، وأن أي نقص في المعلومات يمكن للإعلام أن يوضّحه للرأي العام، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك فارقًا واضحًا بين النقد المباح وبين نشر الشائعات، مؤكدًا أن الأكاذيب تُعد جريمة لأنها تستهدف تشويه الصورة وزعزعة الثقة.

الشائعات تهدف لبلبلة المواطنين

وأضاف الإعلامي أن مروّجي الشائعات يهدفون إلى «بلبلة الرأي العام»، مشددًا على ضرورة الرد والتوضيح من الجهات المختصة عند ظهور أي معلومات غير دقيقة، وذلك لحماية المجتمع من التضليل.

دول تواجه سيولاً من الشائعات

وأشار موسى إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض لحملات تضليل، موضحًا أن الإمارات وقطر والكويت تواجه أيضًا موجات متزايدة من الشائعات عبر المنصات المختلفة، ما يستدعي تعاونًا مستمرًا لصد تلك الحملات.