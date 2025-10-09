خلاف عائلي يتحول إلى جريمة.. حبس زوج بتهمة طعن زوجته في الطالبية

شهدت منطقة الطالبية بجنوب الجيزة حادثًا مأساويًا نتيجة خلاف عائلي، حيث قامت ربة منزل بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة أفادت فيه بتعرضها للطعن والاعتداء على يد زوجها داخل شقتها ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة نشبت أثناء حديثهما، فانهال الزوج على زوجته بسلاح أبيض "سكين" على مستوى البطن، مُحدثًا لها إصابات وكدمات في أجزاء مختلفة من الجسم.

جهود رجال الأمن

على الفور، انتقل فريق البحث الميداني برئاسة المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث قسم الطالبية إلى مكان الواقعة، وجمعوا أقوال شهود العيان الذين أكدوا تورط الزوج في الاعتداء قبل فراره من موقع الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد جهود مكثفة، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إجراءات النيابة

قررت النيابة العامة حبس المتهم موظف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، مع استمرار التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الحادث.

