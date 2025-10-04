سارة خليفة من قفص الاتهام: "أنا بصلي ومش محتاجة فلوس حرام"

تفاصيل جديدة في محاكمة الإعلامية بتهمة تصنيع وجلب المخدرات مع 27 متهما آخرين

أقوال مثيرة للإعلامية سارة خليفة في ثاني جلسات المحاكمة

شهدت محكمة جنايات التجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية الشهيرة المتهمين فيها بـ"تكوين تشكيل عصابي لتصنيع وجلب المواد المخدرة والاتجار بها"، ويرصد الموجز التفاصيل، خلال الجلسة، تحدثت سارة من داخل قفص الاتهام مدافعةً عن نفسها أمام هيئة المحكمة، مؤكدةً براءتها من جميع الاتهامات الموجهة إليها، وقالت:

أنا بصلي وعندي كلبة بربيها وبخاف عليها من الفلوس الحرام، وأهلي ناس بتصلي وعارفة ربنا، إزاي هتاجر في المخدرات؟! عمري ما دخنت سيجارة، وأنا مش محتاجة فلوس علشان أضطر أبيع المخدرات".

وأكدت الإعلامية أن حياتها لا تحتاج للجوء إلى طرق غير مشروعة، نافيةً بشكل قاطع تورطها في أي نشاط مخالف للقانون.

النيابة: تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات وحيازة أسلحة

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات خطيرة، أبرزها:

تكوين عصابة إجرامية منظمة لتصنيع المواد المخدرة.

جلب واستيراد المواد الكيميائية اللازمة لتخليق تلك المواد.

حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية تستهدف جلب المواد الخام من خارج البلاد لتصنيع المواد المخدرة وطرحها داخل السوق المحلي بقصد الاتجار، في مخالفة صريحة للقانون.

توزيع الأدوار ومهام التشكيل العصابي

كشفت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم بعناية، حيث تولى بعضهم عمليات الاستيراد من الخارج، فيما تكفل آخرون بعمليات التخزين والتصنيع داخل البلاد، بينما تولى فريق ثالث مهمة التوزيع والبيع.

وأكدت النيابة أن التحقيقات أثبتت وجود خطة محكمة أعدتها العصابة لتهريب المواد المخدرة وترويجها، مستغلين في ذلك علاقاتهم وشبكة واسعة من الاتصالات داخل وخارج البلاد.

قرارات عاجلة من النيابة: تجميد الأموال والمنع من السفر

في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات حاسمة، من بينها:

حصر جميع ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم البنكية.

التحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها.

إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر.

استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

أدلة دامغة وشهادات شهود

استندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي للمتهمين. وأوضحت تلك الأدلة وجود تنسيق مسبق وتخطيط منظم لعمليات التصنيع والترويج.

القضية في انتظار الحكم

تستمر محكمة جنايات التجمع الخامس في نظر القضية التي تشغل الرأي العام المصري، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة. ومن المنتظر أن تعقد جلسات أخرى خلال الأسابيع المقبلة لسماع باقي الشهود ومرافعات الدفاع، قبل إصدار الحكم النهائي في واحدة من أكبر قضايا تصنيع وجلب المخدرات في مصر خلال السنوات الأخيرة.



سارة خليفة، التي نفت بشدة جميع الاتهامات مؤكدةً أنها "لا تحتاج إلى أموال حرام"، تواجه مع 27 آخرين اتهامات بتأسيس تشكيل عصابي لجلب وتصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر، في قضية ضخمة لا تزال في طور المحاكمة، وسط أدلة وشهادات تشير إلى نشاط منظم عابر للحدود.

