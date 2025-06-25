القصة كاملة.. مصدر قضائي ينفي تورط أعضاء نيابة وضباط شرطة في قضية سارة خليفة

ما زالت قضية المنتجة سارة خليفة، المتهمة بقيادة شبكة لتصنيع وترويج مخدر "البودر"، تثير أصداء واسعة في الأوساط القضائية والإعلامية، خاصة بعد تداول أنباء على بعض منصات التواصل الاجتماعي عن ضبط أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة على خلفية القضية، وهي الأنباء التي نفى صحتها مصدر قضائي رفيع المستوى بشكل قاطع.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

المصدر القضائي: لا صحة لضبط أي أعضاء بالنيابة أو ضباط

قال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن ما تم تداوله من أخبار حول تورط وكلاء نيابة أو ضباط شرطة في القضية "عارٍ تمامًا من الصحة"، مشيرًا إلى أن التحقيقات تسير بشكل طبيعي تحت إشراف النيابة العامة، دون أي شبهة تدخل أو تورط من شخصيات عامة أو رسمية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة لا تتوانى عن التحقيق بكل شفافية مع أي متهم مهما كانت صفته، مؤكداً أن ما يُثار من شائعات هدفه التشويش على مسار العدالة والتأثير على الرأي العام، خاصة في قضية حساسة تشمل شخصية تنتمي إلى الوسط الفني، وتمس الأمن الاجتماعي.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط سارة خليفة وعدد من المتهمين داخل شقة بالتجمع الخامس، حيث تم العثور على كميات ضخمة من مادة "البودر" المخدرة، وأدوات تصنيع وتعبئة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة وسيارات فارهة، وتُقدّر قيمة المضبوطات بما يزيد على 400 مليون جنيه، في واحدة من أكبر قضايا المخدرات خلال الأعوام الأخيرة.

التحقيقات مستمرة والتكتم سيد الموقف

تُجري النيابة العامة تحقيقات موسعة، تشمل تحليل المضبوطات في المعامل الكيميائية، واستدعاء شهود ومشتبه بهم جدد، وسط فرض حظر نشر رسمي على تفاصيل القضية، ويُنتظر أن تُعلن خلال الأيام القادمة نتائج الفحص الفني وقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة من عدمه.

الوسط الفني يلتزم الصمت

في المقابل، التزمت شخصيات الوسط الفني الصمت تجاه ما يتردد عن تورط سارة خليفة في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات، رغم ارتباطها المهني بعدد من الفنانين والمشاريع الإنتاجية مؤخرًا.

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