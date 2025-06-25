تجديد حبس المنتجة سارة خليفة بقضية تصنيع وترويج البودر بالقاهرة الجديدة

أوقفت الأجهزة الأمنية المنتجة الفنية سارة خليفة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر على كميات ضخمة من مخدر "البودر" المصنع محليًا، وتم ضبط أدوات خلط ومواد أولية وعبوات تعبئة، ضمن عملية مداهمة استهدفت وكرًا لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

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مضبوطات بالملايين وتحفظ على الأموال

كشفت التحقيقات أن الكمية المضبوطة تجاوزت 200 كيلوجرام من المخدرات الصناعية، تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 420 مليون جنيه، كما تم ضبط مبالغ نقدية ضخمة، خمس سيارات فارهة، ومشغولات ذهبية، وقررت النيابة التحفظ على جميع الأموال والممتلكات والأرصدة البنكية الخاصة بسارة خليفة، بما في ذلك مركز تجميل مملوك لها.

قرار قضائي جديد ومتهمون آخرون

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سارة خليفة وأربعة متهمين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات ،وتضم قائمة المتهمين شقيق المنتجة، بالإضافة إلى متهم هارب يحمل جنسية غير مصرية يُدعى "دريد" ،وتواصل النيابة ملاحقة عناصر إضافية يُشتبه في تورطها ضمن الشبكة.

إجراءات تحقيق موسعة وتحليل المضبوطات

تم إرسال العينات المضبوطة إلى المعامل الكيميائية لفحص مكوناتها ومدى خطورتها ،كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الأماكن المرتبطة بالنشاط الإجرامي، واستدعاء شهود عيان، إلى جانب مراجعة تعاملات مالية مشبوهة على حسابات المتهمة.

حظر نشر رسمي لحماية سير العدالة

أصدرت النيابة العامة قرارًا رسميًا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات ومنع التأثير على الشهود أو سير العدالة، ويأتي ذلك في ظل حساسية القضية وتورط شخصية معروفة في الوسط الفني.

قضية من العيار الثقيل تهز الرأي العام

تُعد القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة المخدرات خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط لحجم المضبوطات، بل أيضًا لارتباطها بأسماء شهيرة في مجال الإنتاج الفني، وتُسلّط هذه القضية الضوء على خطورة انتشار المخدرات الصناعية واستخدام واجهات قانونية لتغطية أنشطة غير مشروعة.

نشاط فني غامض قبل القبض عليها

قبل القبض عليها بأسابيع، كانت سارة خليفة قد ظهرت في أكثر من مناسبة فنية، وروّجت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال إنتاجية قيد التحضير، بينها مسلسل جديد لم يُعلن عن تفاصيله، وقد فتحت هذه التحركات تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الأنشطة جزءًا من خطة لإخفاء طبيعة النشاط غير المشروع، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات أن مركز التجميل الذي تملكه ربما كان واجهة لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

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