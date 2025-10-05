ضبط فراخ فاسدة وسلع مجهولة المصدر..تموين المنيا تشن أكبر حملة رقابية

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنفيذًا لتعليمات المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كثّفت مديرية التموين جهودها الميدانية والرقابية لضبط الأسواق، ومواجهة مختلف صور الغش التجاري والتلاعب. بالسلع، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار المنظومة التموينية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ضبط دواجن غير صالحة



تحركات ميدانية تحت إشراف قيادات التموين

قاد الحملة التموينية المكثفة محمد عبد الغني كبير مفتشي الرقابة، وذلك بناءً على خط السير الصادر من مصطفى عبد الحكيم فؤاد مدير عام الرقابة التموينية، بمشاركة فعالة من إدارة تموين أبوقرقاص وقطاع الطب البيطري، حيث شملت الجولات عددًا من الأسواق والمحال التجارية داخل المحافظة.

ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة المجهولة

أسفرت الحملة عن ضبط:

535 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

7 كراتين من مشروب السحلب الفاسد

200 كرتونة عصير مجهول المصدر

كما تم تحرير 6 محاضر ضد أصحاب المحال المخالفة لعدم إعلان الأسعار وتضليل المستهلكين.

حملات تموينية بالمنيا



إجراءات صارمة وحملات متواصلة

وأكدت مديرية التموين بالمنيا أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالمواطن أو العبث بالسلع الغذائية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس الزهري، لضبط المنظومة التموينية، وحماية حقوق المواطنين، وصون الأمن الغذائي بالمحافظة.

التموين درع الحماية الأول للمواطن

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا في حماية المواطنين من كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمستودعات. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويصون أمنه الغذائي.



حملات يومية لضبط الأسواق

تعمل مديريات التموين في مختلف المحافظات على تنفيذ حملات ميدانية يومية بالتنسيق مع مباحث التموين و الأجهزة الرقابية، لضبط المخالفات التموينية ومواجهة السلع المغشوشة أو منتهية الصلاحية. وتشمل هذه الحملات مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية، وضبط محاولات الاحتكار أو البيع بأعلى من الأسعار المحددة.



تحقيق العدالة في توزيع الدعم

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف الدعم، إذ تراقب بشكل مستمر المخابز والمطاحن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو إهدار للمال العام. وتساهم هذه الرقابة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير رغيف الخبز والسلع التموينية بجودة مناسبة لجميع المواطنين.

التصدي للغش التجاري وحماية المستهلك

تُعد مكافحة الغش التجاري أولوية قصوى لدى وزارة التموين، لما يمثله من خطر مباشر على صحة وسلامة المواطنين. وتحرص الأجهزة الرقابية على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وتحويل القضايا إلى النيابة العامة، مع مصادرة السلع الفاسدة أو المغشوشة لمنع تداولها بالأسواق.



تعاون وتكامل بين الأجهزة التنفيذية

تعمل وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة الأمنية والرقابية لتحقيق انضباط الأسواق ومنع استغلال المواطنين. كما يتم إطلاق حملات توعوية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية حفاظًا على سلامة المجتمع.

