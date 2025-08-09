صور مرعبة.. ضبط 13.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بأشهر أحياء الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 13 طنًا و557 كجم من اللحوم المفرومة، ومقطعات وهياكل الدواجن، والدهون، والدبرويهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك ضمن الحملات المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية.

لحوم فاسدة

محافظ الجيزة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق



وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة الغذاء المعروض، وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة.

حملات الرقابة على الأسواق



وأضاف المحافظ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

تفاصيل ضبط دواجن ولحوم فاسدة بالجيزة

6000 كجم هياكل دواجن فاسدة بناحية كرداسة.

1500 كجم هياكل ومفروم دواجن فاسدة ببولاق الدكرور.

دواجن فاسدة

800 كجم هياكل دواجن فاسدة بكرداسة.

2700 كجم دواجن ودبرويهات فاسدة بإمبابة.

320 كجم دهون حيوانية فاسدة بالطالبية.

1500 كجم دهون ودبرويهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة.

480 كجم مقطعات دواجن فاسدة و78 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالعجوزة.

دواجن ولحوم فاسدة

120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بأكتوبر.

59 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالعمرانية.

دواجن فاسدة

تقرير مديرية الطب البيطري

أوضح الدكتور محمد فارس، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملات استهدفت أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المحاضر المحررة بلغ 12 محضرًا، فيما وصلت الكميات المضبوطة إلى 13,557 كجم، منها 13,300 كجم منتجات دواجن ولحوم فاسدة، و257 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

اقرأ أيضا:

الجيزة تطرح 6 آبار جديدة لضخ المياه بالمنطقة الصناعية بـ أبو رواش

تفاصيل ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر على الشبكة الموحدة