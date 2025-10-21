الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية في واقعة مقتل طفل الإعدادي بالإسماعيلية.. تطورات جديدة في التحقيقات

في تطور مثير لقضية مقتل الطفل محمد، طالب المرحلة الإعدادية، فجّر تقرير الطب الشرعي مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن سبب الوفاة هو الشنق بحبل، وليس نتيجة ضرب بآلة حادة مثل “الشاكوش أو العصا الخشبية”، كما ادعى المتهم في بداية اعترافاته.

وأوضحت مصادر أن هذا الاكتشاف قلب مجرى القضية رأسًا على عقب، إذ دفع جهات التحقيق لإعادة النظر في أقوال المتهم، خاصة مع تضارب تصريحاته أمام النيابة.

إعادة تمثيل الجريمة وضبط المشتبه فيهم

عقب ظهور التقرير، قررت جهات التحقيق اصطحاب الطفل المتهم إلى مسرح الجريمة مجددًا لإعادة تمثيل الأحداث بدقة، ومحاولة مطابقة أقواله مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

كما تم التحفظ على والد المتهم وبائع هواتف محمولة، للاشتباه في تورط أحدهما في الواقعة أو علمه بتفاصيلها.

وأكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية تعمل على فحص الاتصالات والرسائل المتبادلة بين المتهم والمحيطين به للكشف عن أي شبهة مساعدة أو تحريض.

تضارب اعترافات المتهم

المستشار محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه، أكد أن المعاينة أثبتت وجود عبارات عنيفة ومخيفة على جدران غرفة المتهم، تعكس ميوله العدوانية وتأثره بأفلام الجريمة والرعب.

وقال الجبلاوي: «المتهم قدم أقاويل متضاربة، فتارة يزعم أنه تأثر بأفلام الرعب، وتارة يقول إن الخلاف بسبب هاتف محمول، كما تحدث عن رغبته في تمثيل مشهد من فيلم شاهده».

وأشار إلى أن تلك الأقوال المتناقضة قد تكون دليلًا على وجود متهم آخر شريكًا له في الجريمة.

شكوك حول وجود شركاء

وأضاف محامي المجني عليه أن طريقة التخلص من الجثمان باستخدام منشار كهربائي تثير الشكوك حول ضلوع شخص بالغ في المساعدة، مشيرًا إلى أن “الطفل وحده لا يمكنه تنفيذ هذه الجريمة المعقدة بتلك الدقة”.

وأكد أن الساعات القادمة قد تحمل تفاصيل جديدة ومفاجآت، مع استمرار عمليات الفحص والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

