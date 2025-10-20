الأمن الاقتصادي يضبط 3880 قضية سرقة كهرباء ومخالفات تعاقد خلال يوم واحد فقط

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لضبط المخالفات في مرافق الدولة الحيوية، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط 3880 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط، في إطار خطة الوزارة لمواجهة جرائم الاعتداء على المال العام وحماية موارد الدولة.

وأكد مصدر أمني أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة تكثيف الرقابة على المرافق الخدمية، خاصة في مجال الكهرباء، بعد تزايد شكاوى الشركات من حالات الاستهلاك غير المشروع التي تُسبب خسائر مالية ضخمة.

ضبط مستمر وتنسيق كامل

وأشار المصدر إلى أن الحملات تم تنفيذها في عدد من المحافظات بالتنسيق بين شرطة الكهرباء وشركات توزيع الطاقة، واستهدفت المناطق التي تم رصد ارتفاع معدلات المخالفة بها خلال الفترة الأخيرة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتهمين، وتحويل المحاضر للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.

حماية المال العام وضمان العدالة

وأوضح البيان الأمني أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه الحملات إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الكهربائية ومنع أي محاولات للتهرب من سداد الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أن من يسرق التيار الكهربائي لا يضر الدولة فقط، بل يتسبب في تحميل المواطنين الشرفاء أعباء مالية إضافية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفين والتأكد من التزام المشتركين بشروط التعاقد، مع تحذير واضح من تغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في سرقة التيار أو التلاعب في العدادات.

دعم فني ومتابعة دقيقة

من جانب آخر، تعمل شركات الكهرباء بالتعاون مع وزارة الداخلية على تطوير آليات الكشف الإلكتروني عن المخالفات، وتحديث قواعد البيانات لتسهيل عملية الرقابة، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وتقليل الفاقد في التيار.

كما تم تدريب فرق فنية على استخدام أجهزة حديثة لرصد التوصيلات غير القانونية وإزالة المخالفات فور اكتشافها.

وأكدت الوزارة أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها لضبط منظومة الكهرباء بالكامل، حمايةً للاقتصاد الوطني وصونًا لحقوق المواطنين، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من الحملات في مختلف المحافظات دون تهاون أو استثناءات.

