حوادث ومحاكم

تحرك أمني عاجل بالقليوبية لضبط متهمين في واقعة تهديد سائق على الطريق السريع

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات واقعة تهديد بالقليوبية وضبط المتهمين

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تعدٍ وتهديد بالقليوبية، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر قائد تروسيكل وأحد مرافقيه أثناء تهديدهما لسائق سيارة نصف نقل عقب اصطدام بسيط بين المركبتين.
المقطع، الذي أثار استياءً واسعًا بين المتابعين، أظهر أحد المتهمين وهو يلوّح للسائق بإشارات خادشة للحياء في مشهد أثار غضب المواطنين ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل . 

تحريات مكثفة وتحديد هوية المتورطين

باشر ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة التحقيق في الواقعة فورًا بعد تلقيهم بلاغًا من السائق المتضرر، الذي أفاد بتعرضه للإهانة والتهديد بعد أن حاول توثيق الحادث.
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة، نجحت فرق البحث في تحديد هوية المتهمين، وتبيّن أنهما من أصحاب السوابق ويقيمان بدائرة القسم.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والمركبة المستخدمة في الواقعة، كما تم العثور على قطعة حديدية استخدمها أحدهما في تهديد السائق.
وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل الحادث وسبب المشادة، مؤكدين وقوع الاصطدام عن طريق الخطأ، وأن تهديد السائق جاء نتيجة غضب لحظي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

سارة خليفة من قفص الاتهام: أنا بصلي ومش محتاجة فلوس حرام



 

 

 

