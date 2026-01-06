الكنيسة تتقدم بمقترح جديد لوزارة العمل لتنظيم إجازات أعياد المسيحيين.. إليك التفاصيل

إجازات أعياد المسيحيين.. في خطوة تعكس نهج الدولة المصرية القائم على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية، استقبل وزير العمل محمد جبران وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة وكافة أطياف المجتمع، والتأكيد على أن المصريين جميعًا شركاء في وطن واحد، يجمعهم نسيج وطني متماسك ومصير مشترك، لا تفرقه اختلافات دينية أو ثقافية.

وتزامن اللقاء مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، بما تحمله من دلالات عميقة على المحبة والسلام والتعايش، حيث رحّب وزير العمل بالوفد الكنسي، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الكاثوليكية، ومؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدتها وتماسك شعبها، وأن قيم المواطنة والعيش المشترك تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

لقاء الوفد الكنسي

إشادة بدور الكنيسة الكاثوليكية في دعم التلاحم الوطني

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد وزير العمل محمد جبران خلال اللقاء أن الدولة المصرية تحرص على فتح قنوات الحوار مع جميع المؤسسات الدينية والوطنية، بما يعزز مناخ التفاهم والتكامل، مشددًا على أن احترام التعددية الدينية والثقافية يعد أحد أبرز مقومات الاستقرار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن الكنيسة الكاثوليكية تضطلع بدور مهم في دعم السلام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني، لافتًا إلى أن وزارة العمل تنطلق في سياساتها من مبادئ الدستور والقانون، وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وزير العمل والوفد الكنسي

مقترح كنسي لتنظيم إجازات أعياد المسيحيين

وخلال اللقاء، قدم وفد الكنيسة الكاثوليكية مقترحًا يتعلق بتنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين خلال أعيادهم الدينية، حيث جرت مناقشته في أجواء اتسمت بالود والحوار البنّاء والتشاور الإيجابي، وبما يراعي المصلحة العامة لكافة المواطنين دون تمييز.

ووجّه وزير العمل محمد جبران بدراسة المقترح على الفور، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وذلك في ضوء القوانين والضوابط المنظمة، وبما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل داخل بيئة العمل.

وزير العمل

وفد الكنيسة: مصر نموذج فريد في التعايش والوحدة

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكنسي عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بروح المحبة والتسامح التي يتميز بها المجتمع المصري، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في تعزيز قيم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وثمّن الوفد حرص وزارة العمل على فتح قنوات الحوار والتواصل مع جميع الشركاء الوطنيين، بما يعزز مناخ التفاهم والتلاحم الوطني، مؤكدين أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة بين أبنائها، ومتمنين لها دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

تشكيل وفد الكنيسة الكاثوليكية

ضم وفد الكنيسة الكاثوليكية كلًا من المطران الأنبا باخوم، النائب البطريرك للكنيسة الكاثوليكية، و المطران الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة و6 أكتوبر، و المطران الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بالقاهرة وسائر إفريقيا والسودان، إلى جانب المستشار الدكتور جميل حليم حبيب.

قرار وزاري ينظم إجازات أعياد المسيحيين

ويأتي هذا اللقاء في ضوء إعلان وزير العمل محمد جبران، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، عن صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يرسخ مبادئ المواطنة والمساواة، ويراعي الخصوصية الدينية، ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل.

نص القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1-7-1953 بشأن تحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، وعلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، وبما يحقق حسن سير العمل والصالح العام، تقرر ما يلي:

تنص المادة الأولى على أحقية الإخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، في الحصول على إجازة بأجر في أعيادهم الدينية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويستحق الأخوة الأقباط الأرثوذكس إجازات في أعياد: عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة. كما يستحق الأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت إجازات في أعياد: رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة، مع جواز السماح لهم بالتأخر في الحضور صباحًا حتى الساعة العاشرة في أحد الزعف وخميس العهد والغطاس.

وتنص المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2025.