أسعار كروت الشحن 2026.. شعبة المحمول تحسم الجدل وتكشف الحقيقة كاملة

تزايد الشائعات حول أسعار كروت الشحن

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، بسبب انتشار أنباء عن احتمالية ارتفاع أسعار كروت الشحن في 2026، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف المحمولة وبعض مستلزمات الاتصالات، ما دفع الكثيرين للبحث عن معلومات دقيقة حول حقيقة هذه الزيادات، ويرصد الموجز التفاصيل.

شعبة المحمول توضح حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

حسم محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الجدل الدائر، مؤكدًا أن لا توجد أي زيادات متوقعة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة التي تحدثت عن تحركات سعرية تم تفسيرها بشكل غير دقيق.

وأوضح رئيس شعبة المحمول أن أسعار كروت الشحن ظلت ثابتة لمدة 4 سنوات متتالية، قبل أن تتم زيادة واحدة فقط خلال العام الماضي، جاءت بعد مطالبات من شركات المحمول، وتمت بنسبة وصفها بـ«المقبولة».

هل الشركات حرة في تحديد الأسعار؟

أكد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، أن أسعار كروت الشحن تخضع في الأساس لرؤية شركات المحمول، إلا أن هذا لا يعني حرية مطلقة، حيث تخضع أي زيادة لمراجعة الجهات التنظيمية.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يوافق على زيادات سنوية بشكل منتظم، بل يترك فترات زمنية تمتد لعام أو عامين، إلى أن تتوفر ظروف اقتصادية تسمح بإقرار أي تعديل سعري جديد.

تصريحات سابقة ربطت الزيادة بأسعار المواد البترولية

وكان رئيس شعبة الاتصالات والمحمول قد صرح في وقت سابق، قبل بداية عام 2026، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية قد يؤدي إلى تحركات في أسعار كروت الشحن، نظرًا لاعتماد كثير من معدات الاتصالات على مشتقات بترولية في تشغيلها.

وأوضح حينها أن أي زيادة محتملة لم تكن قد صدر بشأنها قرار نهائي، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وأن الشعبة لا تملك سلطة اتخاذ القرار النهائي.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صاحب القرار

وشدد محمد طلعت على أن القرار النهائي بشأن زيادة أسعار كروت الشحن يعود للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط، وليس لشعبة المحمول أي دور مباشر في إقرار الزيادات، لافتًا إلى وجود تحديات تنظيمية ومشكلات داخل القطاع لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية.

حقيقة زيادة أسعار الهواتف المحمولة في 2026

وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة المحمول حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار الهواتف المحمولة مع بداية عام 2026، موضحًا أن شركات المحمول لم ترفع أسعارها بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار إلى أن بعض الشركات أعلنت زيادات محدودة تصل إلى 5%، مرجعًا ذلك إلى نقص الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف، مؤكدًا أن نسب الزيادة تختلف من شركة لأخرى حسب تكلفة الاستيراد والتصنيع.

حتى الآن، لا توجد قرارات رسمية برفع أسعار كروت الشحن في 2026، وكل ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه توقعات مرتبطة بالظروف الاقتصادية وتكلفة التشغيل، بينما يبقى القرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وليس شركات المحمول أو شعبة الاتصالات.