تأجيل طعن عفاف شعيب على براءة مخرج شهير إلى 22 أكتوبر

الفنانة عفاف شعيب.. قررت محكمة النقض، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، تأجيل نظر الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الفنانة عفاف شعيب ضد حكم براءة مخرج تلفزيوني معروف، على خلفية اتهامه بإهانتها خلال ظهوره في أحد البرامج الإعلامية، وذلك إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، ويرصد الموجز التفاصيل.

خلفية القضية

بدأت الواقعة عندما تقدمت الفنانة عفاف شعيب بدعوى تتهم فيها المخرج بالتطاول عليها والإساءة لسمعتها عبر تصريحات تلفزيونية، وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بإدانته وتغريمه خمسة آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

إلا أن المخرج استأنف الحكم، لتنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر القضية مجددًا، وتنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإعلان براءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

حكم الاستئناف وتفاصيل البراءة

محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت بقبول الاستئناف المقدم من المخرج شكلًا وموضوعًا، وألغت حكم تغريمه، مؤكدة في منطوقها أن أركان جريمتي السب والقذف لم تتوافر ضده.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطلعت على أوراق القضية وما تضمنته من مستندات، ووقفت على ملابسات الواقعة كاملة، ولم تجد ما يثبت توافر نية الإساءة أو التشهير بالفنانة، ما دفعها لإصدار حكم نهائي بالبراءة.

طعن الفنانة أمام محكمة النقض

لم ترتضِ الفنانة عفاف شعيب بالحكم النهائي، ليتقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض مطالبًا بإلغاء البراءة وإعادة النظر في القضية. وخلال جلسة اليوم الأحد، قررت المحكمة تأجيل الفصل في الطعن إلى 22 أكتوبر، لاستكمال الاطلاع واتخاذ القرار القانوني النهائي.

أهمية الجلسة المقبلة

الجلسة المنتظرة في 22 أكتوبر تُعد حاسمة في مسار القضية؛ إذ من المقرر أن تفصل محكمة النقض إما بتأييد حكم البراءة أو إعادة القضية للمحاكمة مجددًا. ويترقب الوسط الفني والإعلامي نتائج هذه الجلسة نظرًا لطبيعة القضية وارتباطها بأحد الأسماء الفنية البارزة.

بهذا التأجيل، تبقى عيون المهتمين بالقضية معلقة بتاريخ 22 أكتوبر، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي حول الطعن المقدم من الفنانة عفاف شعيب، وسط متابعة إعلامية وقانونية واسعة.

اقرأ أيضًا:

ما مصير دعوى عفاف شعيب بعد طلب دفاع محمد سامي بوقف السير؟.. تفاصيل



استئناف محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

