الجمعة .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار ورياح على المدن

أفادت توقعات الأرصاد بأن البلاد تمر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 ، بحالة من التقلبات الجوية، حيث يسود طقس بارد مع الفجر، يميل للدفء النسبي ظهرًا، خاصة على المناطق الشمالية، بينما ترتفع الحرارة قليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد قبل أن يصبح الطقس باردًا ليلًا.

- شبورة مائية تعطل الرؤية على المحاور الحيوية

تغطي شبورة مائية كثيفة أجزاء واسعة من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وشمال الصعيد، وصولًا لوسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

- رياح نشطة وتطاير للرمال

وتشير النماذج الجوية إلى نشاط للرياح على فترات قد يؤدي إلى تطاير الرمال ببعض المناطق المفتوحة، خصوصًا بالسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة تمتد لعدد من المحافظات

تشهد السواحل الشمالية الغربية فرصًا لأمطار خفيفة، تمتد أحيانًا إلى البحر الأحمر وسيناء، في حين تبقى فرص سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد محدودة جدًا. كما تظهر سحب منخفضة تسبب رذاذًا بسيطًا على بعض المناطق.

- اضطراب نسبي للملاحة البحرية

وتتأثر الملاحة في خليج السويس وخليج العقبة بارتفاع الأمواج إلى 2–2.5 متر، نتيجة نشاط الرياح الذي يتراوح بين 40 و50 كم/س.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 25 للعظمى – 14 للصغرى

الإسكندرية: 23 – 13

مطروح: 21 – 12

سوهاج: 28 – 13

قنا: 30 – 14

أسوان: 31 – 16



- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

